進博會開幕 習宣示反擊美國優先

中法領導人和夫人、牙買加、希臘和塞爾維亞女總理等人在上海 2019年11月4日

第二屆中國國際進口博覽會5日開幕，在貿易爭端揮之不去的陰雲下，中國國家主席習近平將連續第二年出席開幕式發表主旨演講，除了宣示進一步放寬市場准入對外開放、擴大進口，更將反擊“美國優先”的單邊保護主義，強調中國帶頭捍衛多邊貿易體制。

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中國一再強調，進博會是全球目前唯一以進口為主題的國家級展會，首屆對外採購成交金額創下578.3億美元，今年規模更甚以往，也將是今年中國主場外交的收官壓軸之作。

儘管美國依舊抵制出席，但習近平在開幕式後，將與今年出席進博會國外領導人最重量級的法國總統馬克龍共同巡館，到訪LV、歐萊雅等法國指標品牌廠，各界更好奇，習近平會不會“順道：參觀空中客車，為美國波音和法國空中客車在中國航空市場競爭表態。

眾所矚目的是，今年進博會的採購商規模超過50萬，除了中國內需市場、一帶一路商機，境外採購商已超7000人，是全球最大的採購供應平台。

鴻海旗下富士康科技集團今年在專區擺設“8K電影院“，用全球最大120英吋8K無拼接大屏幕，應用5G傳輸，以超高清畫質呈現台北故宮古文物，以及看世界”台灣篇“的蘭嶼飛刀魚季、綠島迎日出等台灣美景，栩栩如生在眼前躍動。

太子汽車集團則首度在中國展示與金屬中心IVC實驗室開發的無人搬運“智能協同搬運系統“，太子集團旗下榮飛科技執行長楊光勳透露，這項智能科技剛拿到iF、美國R&D100的創新設計大獎，礙於IVC法人背景，由台廠打前鋒登陸進軍搶單，做大台灣科技出口實力。

太子集團今年參展更主打智能手勢辨識解決方桉，應用穿戴系統感應手部肌肉動作偵測手勢，“空手就能控制各式電子裝置”，取代傳統遙控器。