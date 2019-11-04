馬克龍抵訪上海 “打出歐洲牌”

法國總統馬克龍11月4日至6日訪華、出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式並對中國進行國事訪問。4日抵達上海一站後，馬克龍對參加進博會的法德企業代表表示，法德特別是歐洲越是參與更廣闊的國際貿易，信譽和成果也就會更加顯著。

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11月4日晚，馬克龍同習近平主席共進晚宴。11月 5 日上午，馬克龍總統將出席在上海舉行的第二屆國際博覽會開幕儀式，並將繼習近平之後致辭。馬克龍總統和習近平主席還將一同參觀法國館。

11 月 5 日中午，馬克龍總統將同藝術家共進午餐，然後將為上海蓬皮杜中心揭幕。它是法國第一個在國外建造的蓬皮杜中心，中法預計在未來5年（2019-2024）於上海開展20多場不同類型和規模的展覽。這將是巴黎蓬皮杜中心的部分展品第一次走出歐洲。

法新社報道說，11月5日晚上，習近平主席將在上海豫園以私人晚宴款待馬克龍總統，以回謝今年三月訪法時馬克龍在尼斯為他舉行的私人會面。晚宴後，馬克龍總統一行將抵達北京。 11 月 6 日，馬克龍總統將同習近平主席和李克強總理進行正式會談，並將簽署一系列商業合同和雙邊合作協議。

這次隨馬克龍總統訪華的法國企業約四十家，其中有十五家大型企業，如巴黎銀行 、空客、賽諾菲、法國電力、聖 - 戈班玻璃公司等，二十五家中小企業，大多數來自農副產品行業。法國總統府說，法國政府不僅支持法國大企業，也要儘力協助法國的中小企業打入中國市場。法國總統府還透露，馬克龍總統此次訪華將簽署四十多項合同，涉及的領域有航空、能源、農副產品等。

德國一部長和未來的歐洲貿易專員隨行訪華

我們注意到，此次訪華團中，馬克龍刻意“安排了”德國聯邦教研部長卡爾利澤克（Anja Karliczek）和即將上任的歐盟貿易專員郝根(Phil Hogan)。可見法德和歐洲共同與中國全方位的合作的重要性。

中國版的“阿斯特”和“歐胖”將被搬上銀幕

中法在文化方面也將推進一系列具體項目。如將在中國和法國舉辦大型音樂會，法國國家廣播樂團將積極參與。位於上海的蓬皮杜中心是法國第一個在國外建造的蓬皮杜中心，在今後五年裡，這裡將舉辦一系列半永久性的藝術展覽，為深化中法、中歐藝術交流做出貢獻。

此次陪同法國總統馬克龍訪華的還有一個文化人，他是演員、導演及製作人吉約姆·卡內（Guillaume Canet）。法新社透露說，風靡歐洲、南美的喜劇電影《阿斯泰利克斯歷險記》（Astérix le Gaulois），又譯《高盧英雄傳》也將有續集“神舟大帝的阿斯泰利克斯 Astérix和奧貝利克斯 Obélix”的拍攝也在醞釀之中。