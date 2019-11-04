馬克龍訪華:法國想留住大熊貓

法國租借中國的兩頭大熊貓10年租期快到了。它們在法國生的寶寶明年斷奶後也將被送回中國。法國能否留住大熊貓，將在馬克龍本次訪華定下來。法新社說，與大熊貓在法國的明星待遇相比，馬克龍去年送給習近平的那匹馬在中國默默無聞…

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據法新社發自上海的報道， 11月4日隨馬克龍到達上海的法國博瓦爾動物園園長德洛爾（Rodolphe Delord）對留住大熊貓抱有信心。他向記者們表示，目前情況向好，沒有留不住大熊貓的理由，因為“現在法中關係很好”。他告訴媒體，總統馬克龍已經答應這次訪問中國期間，會與中國領導人討論這件事。馬克龍的夫人布里吉特也很可能跟中方談留住大熊貓的事情。

2012年法國迎來兩頭大熊貓：圓仔和歡歡。租借它們的談判是在北京的熊貓外交框架下進行的，歷經法國兩任總統希拉克與薩科齊。法國中部的博瓦爾動物園有了大熊貓後，客流量暴增，停車場不夠用，從兩個增加到八個。動物園門票年收入從60萬歐元增加到160萬歐元 。

2017年，“歡歡”誕下雙胞胎，不幸只有一頭存活，然後被中法雙方命名為“圓夢”，由法國總統馬克龍夫人布里吉特擔任“乾媽”。儘管圓夢被馬克龍視為“家庭成員”，但它斷奶後，明年還是將被遣返中國。

這次法國總統馬克龍要向中方要求將圓夢的父母圓仔和歡歡留下來。法國博瓦爾動物園表示，一切跡象表明，歡歡可以再次懷孕了。

北京已將數十頭大熊貓租借給世界23個動物園，這些大熊貓肩負着北京的熊貓外交任務。

大熊貓在2016年被世界自然保護聯盟UICN從瀕臨滅種的清單中拿下來。中國目前有2500頭大熊貓，其中2000頭野生，仍然屬於弱勢群體。

馬克龍送給習近平的那匹馬去哪兒了？

法新社說，與大熊貓在法國的明星地位相比，馬克龍去年訪華時送給習近平的那匹馬卻默默無聞。這匹出身法蘭西共和國衛隊的駿馬，在去年1月乘專機飛抵北京，被馬克龍送給了習近平。中國媒體很少報道這匹馬，僅發過幾張這匹馬在馬廄里的照片，說它剛抵達中國時被隔離免疫了一段時間。媒體要求看望這匹馬卻一直得不到迴音。上個星期，一名中國外交官員保證說，這匹馬在一個環境很好的地方。法新社表示，法國總統馬克龍的中文發音是馬-克-龍，而龍是中國文明的象徵動物。