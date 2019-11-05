中美貿易戰 台灣獲益

聯合國貿易和發展會議在11月5日星期二公布了一份有關中美兩國貿易戰經濟損失的研究報告，報告結果顯示在貿易戰影響之下，中國輸美產品在2019年上半年下降350億美元，占同期全部輸美產品價值的約四分之一。

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根據聯合國貿易和發展會議的這份報告，16個月的中美貿易戰當中，雙方都是輸家，“美國對中國加征的關稅成為傷害雙方經濟的利器：美國的損失主要集中在消費者日常購買產品的價格上漲方面，而中國的損失主要集中在出口顯著下降，主要波及辦公器材和通訊器材，化學品，傢具，電子機械等也相應下滑”。

報告還指出，就在中美貿易戰期間，部分其他國家趁機擡高對美國的產品出口：台灣方面，今年上半年對美國出口產品價值增長42億美元，主要增長的輸美產品為辦公器材和通訊設備。同期墨西哥對美國出口同比增長35億美元，主要相關產品為農業食品，交通設備和電子器材。歐盟整體則對美國出口增長27億美元，主要涉及機器類商品。越南對美出口也增長26億美元，主要涉及通訊器材和傢具。另外一些數額較小的增長出現在了韓國，加拿大與印度，額度從9億美元到15億美元不等。

雖然局部有國家獲利，但聯合國貿易和發展會議警告，整體來看中美貿易戰對全球經濟是一個危險，對全球經濟穩定和增長構成威脅，“如果中美兩國貿易戰繼續，就算是目前出口增長的國家最終也將受到衝擊”。