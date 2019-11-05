人權觀察再度呼籲馬克龍與北京公開討論人權議題

法國總統馬克龍周二在中國發表的首場演講重點聚焦中法在氣候領域的合作，但卻隻字未提同樣引人關注的香港，新疆等地的人權問題。人權觀察呼籲馬克龍必須與中方公開提到人權問題。

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人權觀察法國分部負責人Bénédicte Jeannerod女士呼籲總統馬克龍必須公開提到人權問題，而不是同此前愛麗舍宮所言要在私下同中國官方謹慎地討論人權：她向法國文化電台強調指出：“為什麼必須與中國領導人公開討論人權問題，因為如果僅僅與中國官員私下討論人權問題，中國普通民眾根本就無從得知，那些個人權利受到侵犯的人更加不會知道。而我們認為今天新疆維族人受到鎮壓的規模以及殘酷程度必須引發各國領導人的關注，各國必須對此加於譴責，這就是為什麼我們呼籲馬克龍總統必須走出沉默的人權外交，必須走出所謂的謹慎外交，因為此前的經驗證明，謹慎外交沒有給北京當局施加任何壓力，也沒有產生任何效果。馬克龍總統因此必須公開呼籲北京政府立即關閉新疆的再教育營，並且允許聯合國的獨立調查小組前往新疆視察。”

就在法國總統馬克龍出訪的前夕，多家英國以及法國的媒體都預測馬克龍此行將與中方公開討論香港與新疆等地的人權問題，法國國民議會議員台灣友好小組負責人讓-弗朗索瓦·塞薩里尼先生（Jean Francois Césarini)上個月接受本台採訪時也明確表示堅信總統馬克龍將與北京當局提到香港以及新疆等敏感議題。