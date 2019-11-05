專家:歐洲若聯中抗美 是太天真了

正在上海訪問的法國總統馬克龍呼籲中國與歐洲聯合對抗單邊主義。在北京與華盛頓貿易戰之際，馬克龍本次訪華的一個重要目標是拓展法國和歐洲與中國的經貿合作。香港浸會大學中國問題專家高敬文（JP Cabestan）指出，歐洲如果要聯中抗美，那是太天真了。

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法國總統馬克龍4日在上海進博會呼籲歐洲國家聯合起來在歐中貿易天枰上增加分量。他同時也呼籲中國與歐洲展開更多合作，共同對抗單邊主義傾向…。他未明說單邊主義指誰，不過在中美貿易戰背景下，大家都明白他說的是奉行單邊主義的美國總統特朗普。

法新社今天引述香港浸會大學的中國問題專家高敬文（JP Cabestan）表示，毫無疑問，中美貿易戰推動中國向法國和其他國家靠攏，但如果歐洲因此覺得可以聯合中國對抗特朗普，那就太天真了。

這位《明天的中國 民主或獨裁》一書的作者告訴法新社：現在中國仍然是世貿組織的問題，是破壞南海穩定的因素，是對台灣的威脅。他說，面對香港和我們的民主價值觀，中國是極權主義的另一端。

馬克龍本次訪華邀請德國教育科研部長卡爾利澤克（Anja Karliczek ）和即將擔任歐洲經貿專員的愛爾蘭人郝根（Phil Hogan）同行。郝根目前是歐洲農業專員。

馬克龍表示，在國際局勢越來越混亂的情況下，歐洲非常需要比現在更密切合作，才能有效地與美國和中國抗衡。馬克龍還說，不僅在經貿領域歐洲加緊合作非常必要，其他方面也一樣，比如在敏感的5G問題上，還有氣候問題等等。因為如果我們不緊密聯合，就達不到我們應該達到的目標。

法新社說，馬克龍2018年首次訪華的重點是外交。這回他第二次訪華的重點是經濟與貿易。馬克龍周一宣布法中之間將簽署40來個經貿合同。本次跟隨他訪華的法國企業代表團，有空客集團，奧萊雅，蘇伊士，巴黎國民銀行，液化空氣，電力公司…