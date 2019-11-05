法國多級地區抗議中資管理圖盧茲機場撈錢就走

曾在2015年被中資歐洲卡希爾集團收購49.99%的股權的法國的圖盧茲-布拉涅克機場在11月5日星期二宣布2018年紅利分攤總額為1620萬歐元，這一決定得到了卡希爾集團和控股10.01%的法國政府的同意；但機場所在的上加龍省政府，圖盧茲市政府，以及地區工商部則表示反對，這幾方控股總共為40%，在一份聯合公告中表達了不滿。

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尤其是卡希爾集團在今年5月與法國公共建築工程埃法日集團進入了收購圖盧茲-布拉涅克機場相關股份的談判階段，這令法國的地區利益相關部門對中資集團的管理方式更加不滿。上加龍省委員會代表帕斯卡爾-博羅抱怨稱，“自2015年以來，全部發放的紅利有6000萬歐元，其中大約3000萬歐元都由中方拿到”。

圖盧茲-布拉涅克機場是法國地區第三大機場。上加龍省政府，圖盧茲市政府和地區工商部在公告中譴責“法國政府沒有考慮到地區控股方的利益，沒有充分為法國乃至歐洲的航空業戰略布局未來發展和穩定做出考量，這令人遺憾”。聯合公告指出，“中資歐洲卡希爾集團已經準備把股權轉給新接盤方，這再一次證明它的管理方式惟利是圖，且目光短淺，並未真正為機場做真正打算，而機場是本地區重要的基礎設施建設”。地區股東們還譴責中資歐洲卡希爾集團自從2015年接手之後，“本着立即盈利的邏輯，毫不考慮機場的長遠發展或者地區整體利益”。