蓬佩奧:“中共的威脅，總統意識到了”

11月4日，美國國務卿蓬佩奧再次發聲抨擊中國共產黨，再次顯示他主張的要把中國共產黨和中國人民進行區分的觀點。

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美國務卿蓬佩奧11月4日回答Fox新聞採訪時說：“我們應該確保世界清楚了解中國共產黨帶來的風險，以及我們長期放任不管的嚴重後果。” 但 “好消息是，總統特朗普意識到了這個威脅，我們正在正面回擊。” “無論是中國的強迫技術轉讓、網絡襲擊還是南海行動，這些都給所有亞洲國家帶來了威脅，這些是嚴重的威脅，特朗普正嚴肅對待。“我們需要世界加入我們，一起應對。”

蓬佩奧10月30日曾在美國智庫哈德遜研究所發表了猛烈抨擊中國共產黨的講話說：美國一直非常珍視與中國人民之間的友誼，但是中共政府與中國人民並非一回事。美國如今也意識到了“中國共產黨對美國和美國價值觀懷有敵意”。 蓬佩奧還指出，繼續無視美中兩國制度間的根本差異是不現實的，也無法忽視這種差異對美國國家安全構成的影響。

中國外交部發言人耿爽之後猛烈批評說：蓬佩奧上述講話惡毒攻擊中國共產黨和中國政府，挑撥中國共產黨同中國人民的關係，蓄意歪曲誣衊中國內外政策。

中國官媒《環球時報》早在2019年6月份就批評美國國務卿蓬佩奧“成了美國當下行政體系中對中國最強硬的人之一”，他“廢棄美國傳統的大國外交，蔑視外交家們謹慎斯文的交往方式，他就像腰裡別著一把槍去參加雞尾酒會，自覺或不自覺地就要撩開衣服，露出那把槍。”

《環球時報》對蓬佩奧的辛辣指責也令人想起中國外交官在國際間的種種“戰狼”姿態言行。