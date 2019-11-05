重慶副書記任學鋒死的怪:傳從京西賓館墜樓 葬禮在昌平舉行

中共重慶市副書記任學鋒在4中全會閉幕之日蹊蹺死亡，網傳他的葬禮11月4日在北京昌平殯儀館舉行，外界相信他死於北京。重慶官媒說他“因病醫治無效”，更多消息說他墜樓身亡，而“墜樓”包括“主動”和“被動”兩種…。不論主動還是被動，外界都想知道原因。

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任學鋒在中共19屆4中全會閉幕之際突然死亡，引起外界各種猜疑。重慶官媒曾說他“因病醫治無效”。《星島日報》則稱，任學鋒於四中全會期間，在京西賓館7樓墜樓身亡，時間在四中全會閉幕當天。

中國央視新聞聯播有關四中全會閉幕畫面顯示開會地點在人大會堂，而不是通常的京西賓館。現在外界已知中共四中全會是在10月28-31日召開。

該報之前披露，任學鋒罕見缺席11月1日重慶市委常委會擴大會議，引發議論紛紛。重慶官媒報道稱，「據重慶市任學鋒同志治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年五十四歲。」至於任學鋒所患何病、去世的時間和地點都沒有說明。

直到11月4日網上流出的訃告顯示，重慶副書記任學鋒的告別儀式4日上午8時在北京昌平殯儀館舉行，死亡時間為10月31日。

網傳消息稱，任學鋒赴北京不久即被有關部門“談話”，不允許他出席四中全會，十月三十一日，他在京西賓館七樓跳下。重慶常務副市長吳存榮，在北京處理後事。任學鋒最後一次公開露面是十月二十六日去北京前，出席重慶市委理論學習中心組舉行專題學習會。

任學鋒是河北邢台人，中共十八屆、十九屆中央候補委員，南開大學管理學博士，曾任天津副市長，2014年8月接替落馬的萬慶良主政廣州，後來升任廣東省委副書記兼廣州書記，去年10月被平調到重慶市任副書記。