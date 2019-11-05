鞋中藏8根金條 俄女試圖入境中國被抓

俄羅斯一年輕女郎在鞋中藏匿近兩公斤的黃金，試圖入境中國被海關扣住。俄海關11月5日宣布說，此女當時走路姿勢不對頭，引發懷疑，被抓個正着。她宣稱這次行動是受一名中國人之託。

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俄羅斯海關周二說，該女在鞋中藏匿了8根金條（1.863公斤），試圖從俄羅斯遠東邊境城市後貝加爾斯克（Zabaikalask）入境中國。公路邊檢站海關人員發現這名女子走路姿勢不自然，而且神色慌張，於是對她進行檢查，結果在她鞋內發現8個金條被膠布固定在鞋墊上。該女子稱，她此次帶黃金越境是受一名中國人所託。

俄羅斯當局宣布對該案以涉嫌“走私戰略資源”立案調查。俄羅斯邊境城市後貝加爾斯克似乎是1條“黃金之路”。俄羅斯海關說，今年年初以來,已有多名俄羅斯人在該地企圖向中國走私黃金被捕。今年8月，一名俄羅斯公民在鞋底藏匿了10根金條，試圖過境中國時，被俄羅斯海關查獲。

據法新社介紹，俄羅斯是世界黃金出產大國，2018年挖出300噸黃金。淘金活動在俄羅斯非常普遍。上個月，在西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoïarsk），一個非法金礦突然決堤，至少造成17人死亡。