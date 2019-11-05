FBI正大規模調查中國竊取美國生物醫學知識產權案

美國聯邦調查局(FBI)正對與中國相關的生物醫學智慧財產權盜竊案進行大規模調查，至今被查機構有71家，多達180起個案，幾乎所有涉案者都是華人，他們被指為中國竊取機密科學研究成果。

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據《紐約時報》報導，FBI調查休士頓著名的安德森(MD Anderson)癌症中心一名男性研究員的電郵，赫然發現他發給中國研究人員的郵件中寫道“這是你想要的骨肉”，另附加了一份機密研究提案。

國家衛生總署(NIH)指目前被調查的至少24起案件存在明顯的刑事犯罪證據。被指控的竊盜案件並非軍事機密，但涉及科學理念、設計、裝置、數據和方法，未來可能透過新穎療法和診斷工具獲利。相關調查讓人擔憂，中國濫用美國相對開放的科學體系，開展大規模科技間諜行動。美國醫學院協會(AAMC)首席科學官員麥金尼(Ross McKinney)說，受案件影響的學校有一半機率影響重要研究計畫。

NIH表示，部分面臨調查的研究員獲得美國政府或機構資助，但研究成果在中國取得專利；政府官員和大學職員則說，另有面臨調查的科學家在中國成立實驗室，秘密複製美國研究。目前有12名著名華人科學家已從任職的大學或研究機構卸任或被革職。

麥金尼說，FBI已為研究機構提供各種工具，掃描電郵中的華語關鍵字，檢測可疑的智財權竊盜漏洞。他說“這種影響將很深遠，我們難以繼續面對相互信任的關係，也不習慣系統性欺騙。”

但是部分華人學者認為，在美中地緣政治競爭情勢加劇之際，華裔科學家遭受不公平的針對與審查。親北京的華人精英組織“百人會”前會長、哈斯汀加大(UC Hastings)法學教授吳華揚(Frank Wu)說，相關調查讓華人和華裔美國人覺得“被盯上且有風險”。