驚傳又提六四黃雀行動 此次卻是要台人救港生

台灣聯合新聞網今天報道，香港反送中至今越演越烈，戰火甚至波及校園，昨日傳出警方圍堵香港理工大學示威者，直至數十名中學校長介入斡旋，港警才放行600人。台灣作家顏擇雅今 (19) 日向港警喊話“別因長官的一意孤行，把自己和港人變成白老鼠”；顏擇雅並提及被控暴動罪的港人，則應聯繫台灣漁船將他們接送來台，給予政治庇護。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合新聞網今天稱，重現六四黃雀行動！ 顏擇雅說可派漁船予港人政治庇護。

據該報道說，提及香港理工大學的圍堵行動，台灣作家顏擇雅強調，台灣人這時發言，不該是呼籲年輕人愛惜生命。“抗爭者怎可能不愛惜生命呢 ? 他們若不死守，一定束手就擒。我們怎知他們被逮捕後會受到哪種對待 ? 特別是年輕漂亮女生。”

顏擇雅也說，台灣人可以譴責港警暴力，可以譴責港府不人道，可以呼籲國際社會譴責港府與北京。“也可以聲明所有被控暴動罪 (刑期十年) 的港人一旦逃來台灣，馬上政治庇護，除非港府願意特赦。”

據顏擇雅補充，更積極一點，台灣人可以聯繫漁船擁有者，“被控暴動罪者應多達五千”。如果註記後無法在香港機場出境，我們要想辦法讓他們用別的管道來台灣，類似六四後的黃雀行動。

據顏擇雅指出，基層港警施放那麼多催淚彈，自己一定也吸入不少，催淚彈對身體的長久影響，醫學研究還相當有限。“所以我們也可呼籲港警愛惜自己和全港人的身體健康。別因為長官的一意孤行，把自己和全港居民都變成白老鼠，變成未來醫學期刊的長期追蹤案例。”

據顏擇雅最後表示，那些還在支持港警的港人，就算你吸入的毒氣沒那些“蟑螂”多，畢竟你也吸進不少，還有你吃的食物也多少有被污染，所以你也是白老鼠。

據聯合新聞網說，“黃雀行動”（Operation Siskin或Operation Yellow Bird）指1989年6月下旬至1997年為止，以司徒華為首的香港人士，為秘密營救在六四事件因持不同政見而遭中共政府通緝人士前往香港的行動代號。包含吾爾開希、柴玲、封從德、蘇曉康、陳一咨等數百人因而成功出逃。