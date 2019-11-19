北京合力硬挺林鄭 顯強勢收拾香港局勢

中國中央政府多管齊下表態堅決支持香港特首林鄭月娥，顯示北京將下重力解決香港局勢。中國外交部今天表示，中國政府堅定支持香港特首林鄭月娥。中國人大常委會法律工作委員會發言人批評香港高院判裁禁蒙面法違反基本法，嚴重削弱特區政府。中國官方多次表態堅決支持林鄭月娥止暴制亂。有消息說，中國國家主席習近平強硬表態後，主管香港事務國務院副總理韓正趕赴深圳。

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據路透社今天報道說，中國外交部今天指出，中國政府堅定支持香港特首林鄭月娥。中國外交部周二稱，中國政府將繼續堅定支持香港特別行政區行政長官林鄭月娥，並堅定不移維護國家主權。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，中國政府將堅定支持香港警方嚴正執法。

路透社說，香港民間上周發起連續多天的“三罷”（罷工、罷課、罷市）行動，各區出現混亂場面，示威者堵路及破壞交通設施，令香港部分地區幾陷癱瘓，嚴重衝突並蔓延至多間本地大學校園。

路透社報道說，香港特首稱暫不評禁蒙面法覆核案。香港過去一周有激進網民發起抗爭行動，全港出現大規模堵路，部分大學校園遭到佔領並嚴重破壞。香港特區行政長官林鄭月娥周二表示，過去數日“暴徒”集中紅磡香港理工大學，政府向警隊傳達其中一個重要原則是必須和平解決事件；她有信心香港警隊能處理本地示威事件。而對於法院裁定禁蒙面法部分條文違憲，她則稱現不宜作評論。

該報道說，就周一香港法院裁定《禁止蒙面規例》(禁蒙面法)部分條文違憲，林鄭月娥表示，原頌法庭目前只頒下裁詞，尚未有作出任何命令，並指示明天再進行聆訊，故現階段她不宜作出評論。

林鄭月娥並稱，留意到兩中央機構就法庭的裁詞作出一些講話，她亦指不適宜評論，但她尊重兩中央機構表示的嚴重關注。

全國人大常委會法制工作委員今天指判決內容嚴重削弱了香港行政長官和政府應有管治權，而國務院港澳辦則指判決結果將產生嚴重負面社會政治影響，將密切關注此案的後續發展。

據林鄭月娥表示，當日引用緊急法訂立禁蒙面法是一個很困難的決定，但政府認為有清晰法律基礎去做這項工作。她稱，自香港主權回歸以來，政府也不時受到法律挑戰，且亦不是沒試過在司法覆核案件中敗訴，但政府每次都會尊重法庭決定，並繼續以司法程序去處理。

香港特首林鄭月娥10月初引用《緊急情況規例條例》(緊急法)訂立並實施禁蒙面法，以遏止社會上激進的違法行為及幫助警方執法。其後民主派立法會議員等入稟高等法院申請司法覆核，要求法庭頒令裁定緊急法及禁蒙面法無效及違憲。

據世界日報報道，習近平強硬表態後，主管香港事務國務院副總理韓正趕赴深圳。

該報道說，香港局勢近日急劇惡化，示威者和警方的衝突蔓延大學校園，中共主管香港事務的國務院副總理韓正15日再南下深圳，就港局勢召開會議，與會者包括公安部長、國安部長、統戰部長等。這場會議舉行在中國國家主席習近平14日在巴西針對香港問題強硬表態之後，因此受到關注。

報道引據香港明報披露，韓正是15日南下，就香港情勢召開、主持一場重要會議。而這次已是韓正近期第六次南下深圳。出席的北京官員包括六名政治局委員，都是副國級，包括公安部長、國安部長、統戰部長等，其餘還有十二名省委等級別負責人。還有一些在港中資機構負責人等。

由11日示威者發起“三罷”以來，港九新界多處堵路，遍地烽火，上周二西灣河警員以實彈槍傷示威者後，多處主要幹道被堵，全港交通陷於半癱瘓，警隊和示威者的攻防戰更蔓延大學校園。至上周四，正在巴西出席金磚國家領導人會議的習近平明確表示，香港首要止暴制亂，恢復社會秩序。

該報道引述消息人士形容，中國國家領導人在國際場合講內政事務是罕有的，這是習近平以國家領導人名義，向國際社會“打招呼”。據人民日報說，習近平稱香港持續發生的激進暴力犯罪行為，北京堅定支持行政長官帶領特區政府施政，以及堅定支持香港警方嚴正執法。