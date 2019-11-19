台灣軍事演習針對中國航母

台灣軍方19日清晨展開一項名為“聯翔操演”的制敵反空襲演練，由扮演假想敵的F-16戰機從東部花蓮佳山基地升空，並整合三軍執行全島聯合作戰。香港媒體認為，台灣軍方此次演習，反制解放軍航母意味濃厚。

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據美國之音今天報道說，中國自製航母通過台海之後，台灣軍方展開聯合作戰演練。 該報道說，聯合防空訓練的目的是結合軍、民防空系統及聯戰指揮機制運作，檢視軍隊重要目標的防護能力，並整合三軍防空武力及信息電子戰力，精進聯合防空作戰效能。

報道稱，中國第一艘自製編號002的航空母艦編隊17日由北向南從東海航經台灣海峽，其間美國及日本的軍艦尾隨在後，台灣軍方也全程監控。

此前，美國海軍導彈巡洋艦“切斯勞維爾”號(USS Chancellorsville)13日由北向南行經台灣海峽。

據東網今天報道，台灣空軍F16模擬空襲，測試各基地接戰制敵能力。

台海緊張局勢急促升溫，中國大陸首艘自製航母002及多艘戰艦組成的編隊日前通過台灣海峽後，台灣軍方周二（19日）舉行代號“聯翔操演”的大規模製敵反空襲演習，出動F16戰機模擬解放軍偷襲，測試各空軍基地反應接戰與制敵戰力，並整合三軍執行全島聯合作戰，反制解放軍航母意味濃厚。

報道稱，演習內容主要由扮演假想敵的F16戰機，從花蓮和嘉義緊急升空，模擬解放軍在戰時對台可能空襲航線飛行，以無預警方式測驗防空部隊反應，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變能力。台國防部表示，參謀總長沈一鳴上將上午也到空軍作戰指揮部，視導“聯合防空作戰訓練”。

演習於清晨5時30開始到早上8時之前結束。其中花蓮基地F16戰機起飛後一直向北飛行，模擬空襲對東部外海航行的偵巡艦，測試艦隊防空備戰能力。之後戰機轉飛蘇澳、基隆軍港與台北盆地，對各型導彈陣地進行防空測試，然後再轉往新竹空軍基地測試基地防空，檢視幻影戰機緊急起飛接戰反應時間。

該報道說，另從嘉義水上基地出發的F16戰機，則測試台中清泉崗、台南及屏東基地進行防空與戰機緊急起飛應變；同時針對南部地區部署的天弓、愛國者導彈陣地，以及台灣海峽上的偵巡艦進行防空測試。各導彈部隊自周一起已持續為演習展開部署，參演機動防空導彈預先已進駐到規畫的野戰陣地。

據該報道稱，“聯翔操演”是台軍針對近年解放軍軍機艦密集繞台，執行全島制敵空襲的演習，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變。由於日前通過台海的大陸航母002，尚未返回，因而台空軍是次演習的時機格外敏感。據悉，台空軍未來主力戰機，主要為向美採購的66架F16V戰機，並升級現有144架F16A/B型戰機為F16V，兩者合計多達210架，台軍方曾指，若一對一，大陸殲20戰機亦非F16V對手。