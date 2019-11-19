步槍實彈? 港警理工大周邊布狙擊手

外媒指香港局勢日趨緊張，港警裝備也不斷升級，除了AR-15突擊步槍和MP5衝鋒槍，周一有速龍小組在油麻地彌敦道清場時配備SIG 516半自動突擊步槍，而理大周圍更出現“狙擊手”，西九龍總區指揮官卓孝業周一在記者會提到：“我們向來都有這個能力，如有需有我們會使用。”

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據光華網今天報道說，港理大周邊開始部署狙擊手，警高層指有需要時會使用。

該報道說，香港局勢日趨緊張，港警裝備也不斷升級。

香港局勢日趨緊張，港警裝備也不斷升級，除了AR-15突擊步槍和MP5衝鋒槍，周一有速龍小組在油麻地彌敦道清場時配備SIG 516半自動突擊步槍，而理大周圍更出現“狙擊手”。

該報道綜合港媒消息說，港警已被目擊到在抗爭現場配備SIG 516半自動突擊步槍、MP5衝鋒、閃光彈及震撼彈，而配備此類裝備的警察多數是速龍小組以及“飛虎隊’成員，而理大附近更有部分狙擊手在高處戒備。

報道稱，被問到警方武器為何升級，卓孝業指稱相關武器是警隊常規武器，“現時社會混亂，有人肆意罔顧法紀，警方會使用適當武力”，至於飛虎隊部署狙擊手，卓孝業表示，香港警隊狙擊手受過專業訓練，“我們向來都有這個能力，如有需有我們會使用”。