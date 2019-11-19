港警2000精銳為何鐵通圍攻理工大?

香港反送中運動持續延燒，大批港警圍困數百名示威者，造成傷者無法救治，學生饑寒交迫；港府批評此舉是“暴徒”佔領校園，讓大學變成“兵工廠”及“練兵場”。對此，台灣師範大學教授範世平認為，港警包圍理大的原因，是要採取“清洗式逮捕”。

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據自由時報今天報道指，為何港警要包圍理大？ 範世平點出原因是要採取“清洗式逮捕”。

該報道說，香港特首林鄭月娥今（19日）表示，對於理大衝突，她已向新任警務處長鄧炳強提出兩大原則，希望和平解決事件，她也稱，有大學校園“變成兵工廠”，發現幾千個汽油彈，也有些大學變成“練兵場”，把游泳池拿來練習襲警、衝突，且佔領者很少是該校學生。林鄭月娥批評“暴徒”佔領校園，讓大學變成“兵工廠”及“練兵場”，情況非常嚴重；目前在理大已有600人離開，當中包括200名未成年人士，校園內仍有約有100多人。

報道指，對此範世平在臉書表示，他今天接受韓國放送公社（KBS）專訪，直言自己不懂為什麼港警一定要包圍理工大學？針對林鄭月娥稱“學生在裡面製作武器與汽油彈”，範世平質疑：“那是警察包圍理大之後學生才製作，以保衛學校，還是理大是勇武派的兵工廠？”

據範世平認為，如果港警要查獲理大兵工廠，根本不用動用2000多名警察包圍理大，只要派一支特勤隊就解決了。他說；“這就是要採取‘清洗式逮捕’。中文大學沒成功，被學生逃脫了，所以現在理大要板回一城？”

報道稱範世平也提到，香港反送中活動從6月至今已4428人被逮捕，香港快要“新疆化”了，被逮捕的人會去哪裡？東莞的“再教育營”？失蹤？浮屍？被自殺？這些都讓人不寒而慄。

該報道引據範世平憂心地說，“今日新疆，明日香港”會變成“今日香港，明日台灣”嗎？