特朗普對華為禁令再延90天生效 華為批仍受傷害

特朗普政府周一發布了一項新的90天許可延期令，允許美國公司繼續與中國華為技術有限公司進行業務往來。路透社說，美國監管機構仍在制定針對可能會給國家安全帶來風險的電信公司的規定。

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據路透社報道，美國商務部再次將華為禁令推遲90天執行。美國商務部自今年5月，以國家安全方面的擔憂為由將華為列入經濟黑名單後，已經通過一系列90天的許可證延期，允許它購買一些美國製造的產品，稱此舉旨在將對其客戶的擾亂降至最低，其中的許多客戶的業務網絡位於美國鄉村。

路透社周日報道了美國政府準備將華為禁令再延期90天的計畫。據該報道稱，特朗普政府最初計畫將禁令僅延期兩周，但後來遇到了行政方面的問題，最終決定再延長90天。

據美國商務部長羅斯在一份聲明中說，“臨時的通用許可證延期將允許運營商繼續為美國一些最偏遠地區的客戶提供服務，否則這些客戶將無法通訊，” 羅斯說，“該部將繼續嚴格監控敏感技術的出口，以確保我們的創新不會被那些威脅我們國家安全的人利用。”

美國商務部今年5月將華為列入其“實體名單”，此前認定該公司從事“違反美國國家安全或外交政策利益”的活動。

該報道稱，華為周一表示，無論臨時許可證是否被推遲，“都不會對華為的業務產生任何實質性影響，這一決定也沒有改變華為繼續受到不公平待遇的事實。”該公司辯稱，“將華為列入實體企業名單”的決定對美國造成的傷害比對華為造成的傷害更大。這對與華為有業務往來的美國公司造成了嚴重的經濟損害。”

今年5月，特朗普總統簽署了一項行政命令，宣布禁止美國公司使用構成國家安全風險的公司生產的電信設備。商務部接到指示，要在10月中之前起草一份執法計畫，但迄今尚未公布。美國商務部在收到200多份申請後也在考慮，是否向美國公司發放向華為出售零部件的單獨許可證。周一，在此方面沒有採取任何行動。

據路透社說，此時正值美國和中國就達成一項初步協議進行磋商，以解決持續了一年多的貿易戰。