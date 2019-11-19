特朗普抱怨利率高 美聯儲回應獨立性不受政治左右

美國總統特朗普周一在白宮會晤美聯儲主席鮑威爾，共商經濟和利率等問題。特朗普抱怨彙率高，鮑威爾則回應美聯儲獨立性不受政治左右。

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美國總統特朗普周一在白宮與美聯儲主席鮑威爾進行一次計畫外會晤，共商經濟和利率問題，氣氛友好。此前特朗普經常發表推文措辭激烈批評鮑威爾和美聯儲政策，還表示過後悔任命鮑威爾擔任美聯儲主席一職。

但是本次會晤一反常態，特朗普周一晚間兩個推文表示與美聯儲主席進行了一場“非常良好且愉快”的會談，雙方討論了“利率、低通貨膨脹、政策寬鬆、美元強勢造成的影響以及美國與中國和歐盟等國之間的貿易關係等問題。”

特朗普同時表示他告訴美聯儲主席，美國利率太高。特朗普說，我們利率應當低於其他國家，美元強勢會損害美國製造商和經濟增長。

美聯儲主席在聲明中再次強調美聯儲的獨立性，不受政治左右。鮑威爾在聲明中指出他向特朗普傳達信息，與他上周赴國會聽證時候相同，就是美國經濟形勢良好，美聯儲目前可能暫停降息。

美聯儲繼續執行已定貨幣政策，就是刺激就業和穩定物價，在進行周密，謹慎和客觀的分析後，美聯儲才會採取相應的決定，而不是受政治左右。

對美聯儲本次聲明，美國總統特朗普表示遺憾。

今年美聯儲曾經3次下調利率，以便刺激美國經濟增長。