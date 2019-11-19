理大負隅頑抗之際突漏出不明氣體40多人出現低溫症

警方19日繼續牢牢包圍理工大學之際，今早校園內突然有不明氣體泄漏，有大概40人出現低溫症跡象需要救援。目前未悉他們是否屬於堅持留守校園100多人之中的一群。

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今早8時許，理工大學“李兆基樓”底部俗稱“Y-core”的地區漏出不明氣體，當時有大概30至40人在該地區聚集，大部分人出現低溫症癥狀，也有數人擦傷或扭傷，救護員其後到場，用毛墊及錫箔紙包裹患者身體，為他們保暖，並設立分流站。

消防處曾派遣蛙人到場尋找不明氣體源頭，有“蛙人”打開地下水渠蓋入內進行搜索，但未有任何發現。

至上午10時半，救護員將需要送院治理的患者帶離理大範圍至尖東救護站。

在於警方對峙和對抗了超過24小時的理大示威者，大概有600人已經在校方和有關人士的協調下離開校園，但目前仍有大約100人留守校園，聲稱要與警方抗爭到底。

特首林鄭月娥19日早上會見記者時指出，有些大學校園已變成了一個兵工廠，很多武器都在校園內製造。她說她知道有大學（未點名是哪一家大學）發現了幾千個未用過的汽油彈，亦有一些化學實驗室內里的危險品被偷走，亦有些大學亦成為了練兵場，例如將整個泳池天台來訓練人士如何進行衝擊及襲警的行為。