理工大抵抗尾聲? 拘捕及犯罪嫌疑登記1100學生

全球聚焦的香港理工大學學生反送中抵抗可能接近落幕，目前據稱還有20位左右的學生可能堅持抵抗。據消息說，在經過一夜大脫逃之後，香港理大示威者已大部份離開校園，據警方統計，已離開理大校園及校園附近的示威者中有1100人被逮捕或是登記個人資料，這當中有600人屬自願離開理大，包括400名成年人與200名未成年人。

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據中國時報今天報道的消息，香港理大1100人被捕或登記，200人未成年。

該報道說，佔領香港理工大學的示威者自昨天深夜起陸續向警方投降，今天凌晨還爆發大脫逃，目前已被逮捕與登記的人數高達千人。

據香港警方今天的記者會上表示，警方初步分析，自願離開的人當中，很大部分都不是理大學生。香港警察公共關係科總警司郭嘉銓在記者會上說，暴徒佔據理大已經2周，附近的紅磡海底隧道自上星期3起封閉，嚴重癱瘓港九交通。他表示，理大已經變成兵工廠、練兵房、武器庫及犯罪分子的橋頭堡，警方已多次呼籲佔據人士儘快離開。

郭嘉銓稱，警方希望以和平方式解決理工大學事件，並以人道方式靈活、彈性處理。警方不會即時拘捕自願離開校園的未成年人士，會先拍照及登記資枓，但會保留日後追究的權利。

據郭嘉銓說，他留意到有人從理大的天橋吊繩離開，但警方已設下多重防線，拘捕37人，包括協助的司機。

理大校董會主席林大輝下午對外說，目前校內仍有約300人，而理大方面要求警方暫時不要進入校園。

據中國時報消息說，香港理工大學再撤出數十人，僅剩約20人堅守。

香港理工大學衝突延燒，今日下午4時，民主黨立法會議員許智峯表示，預計有數十人會在下午4時許與他一同步出校園，即使被捕也不會反抗，但校園內還約20人選擇繼續留守。

下午5時整，許智峯與數十名留守人士步出校園，警方則隨即逮補。許智峰表示，今日留守者就應繼續留下還是離開作了很多的思考及商討，他不能代表所有人，但他與不同學生傾談過後，大部分人願意離開。

根據現場消息指出，較早進入理大的一批留守者已經留校8、9日；較遲入校的也留守至少2、3日。許智峯說，目前不少人受傷或體力透支，且糧食和水並不足夠，困住留守者並斷水斷糧是相當不人道的。