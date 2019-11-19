瑞媒指香港校園之火：新冷戰的前線

數周以來，因香港政府啟動《逃犯條例》修訂引發的逾百萬名香港市民兩度“反送中”遊行席捲國際報章頭條，亦成為瑞士媒體矚目的熱議話題。《時報》曾指出，“柏林牆倒塌30年後的今天，香港成為‘自由世界’新的象徵。”該報今天刊登受訪者廖亦武指出：“新的冷戰已經開始，香港是這場戰爭的交鋒點。“ 這位見證過天安門事件的中國流亡作家認為：”如果香港淪陷，西方價值觀也將隨之覆滅。”

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據瑞士新聞報道說，香港校園之火：新冷戰的前線。

該報道說，學校停課，商店關門，交通癱瘓...... 香港抗議活動已持續5個多月，警民衝突一再升級。瑞士媒體一直對香港局勢進行着追蹤報道及評論。此時，香港高校校園‘浴火’，香港再次成為瑞士媒體的焦點。

11月18日，瑞士德語電視台SRF以《大學門前的大火》為題，報道了當天凌晨在香港理工大學發生的事件：示威者佔領的香港理工大學凌晨被警察突破後，示威者投擲燃燒瓶引發大火。衝突過後，多名激進分子被捕。

同日，瑞士法語報紙《時報》(Le Temps)在文章《香港警察威脅動用‘真子彈’來對抗示威者》中指出，周日一名警官在校園內被抗議者的弓箭射中小腿受傷之後，警方發出了抗議活動以來的首次警告。文中寫到：示威者希望繼續佔據校園，以作為“基地來存放設備和進行夜間休息，以便明早接着戰鬥”。抗議者希望本周一(11月18日)繼續封鎖行動，以“扼殺這衰退中的、全球主要金融中心之一的經濟”。

報道稱，而瑞士《晨報》(Le Matin)11月18日在報道《高校着火：警察回應‘動真格’》的同時，還描述了校內示威學生的鮮為人知的另一種狀態：“我很害怕。這裡沒有出口，我能做的只有戰鬥到底。”一位學生對媒體說。據該報報道，恐慌心理籠罩着數百名佔領校園的學生。法新社記者目擊到，抗議者試圖離開校園，但因為催淚彈的不時襲擊而被迫返回校園。

《爭取民主的人必須接受阻力，香港的示威者也是如此》，《新蘇黎世報》(NZZ)幾天前以此為題寫到爭取民主的代價：香港的抗議活動在一周內已致使兩人喪生，如果不想造成更多的死亡，不僅只是警察要剋制。

據報道，11月18日，另一瑞士法語區大報《日內瓦論壇報》(Tribune de Genève)則着重報道了“香港政府的‘面具禁戴令’被香港最高法院判定為非法”的新聞，並引用法院裁決摘要的內容：“該禁令對基本權利的限制超出了合理必要的範疇。”

早在10天前，《時報》便以《香港，在新冷戰的前線》為題表示，在中國領土上唯一保障言論自由和法制的地方，這場戰役引起了國際迴響。文中寫道：“柏林牆倒塌30年後的今天，香港成為‘自由世界’新的象徵。”在該報今日刊登的訪談中，受訪者廖亦武也不約而同地指出：“新的冷戰已經開始，香港是這場戰爭的交鋒點。“ 這位見證過天安門事件的中國流亡作家認為：”如果香港淪陷，西方價值觀也將隨之覆滅。”

香港的局勢何去何從？對西方世界是否真會有如此之影響？瑞士資訊說將繼續就此報道瑞士的視角。

數周以來，因香港政府啟動《逃犯條例》修訂引發的逾百萬名香港市民兩度“反送中”遊行席捲國際報章頭條，亦成為瑞士媒體矚目的熱議話題。