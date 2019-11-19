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瑞媒指香港校園之火：新冷戰的前線

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遭受警方重圍的香港理工大部分示威者周一晚間使用吊繩從高處突圍
遭受警方重圍的香港理工大部分示威者周一晚間使用吊繩從高處突圍 路透社
作者： 小山

數周以來，因香港政府啟動《逃犯條例》修訂引發的逾百萬名香港市民兩度“反送中”遊行席捲國際報章頭條，亦成為瑞士媒體矚目的熱議話題。《時報》曾指出，“柏林牆倒塌30年後的今天，香港成為‘自由世界’新的象徵。”該報今天刊登受訪者廖亦武指出：“新的冷戰已經開始，香港是這場戰爭的交鋒點。“ 這位見證過天安門事件的中國流亡作家認為：”如果香港淪陷，西方價值觀也將隨之覆滅。”

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據瑞士新聞報道說，香港校園之火：新冷戰的前線。

該報道說，學校停課，商店關門，交通癱瘓...... 香港抗議活動已持續5個多月，警民衝突一再升級。瑞士媒體一直對香港局勢進行着追蹤報道及評論。此時，香港高校校園‘浴火’，香港再次成為瑞士媒體的焦點。

11月18日，瑞士德語電視台SRF以《大學門前的大火》為題，報道了當天凌晨在香港理工大學發生的事件：示威者佔領的香港理工大學凌晨被警察突破後，示威者投擲燃燒瓶引發大火。衝突過後，多名激進分子被捕。

同日，瑞士法語報紙《時報》(Le Temps)在文章《香港警察威脅動用‘真子彈’來對抗示威者》中指出，周日一名警官在校園內被抗議者的弓箭射中小腿受傷之後，警方發出了抗議活動以來的首次警告。文中寫到：示威者希望繼續佔據校園，以作為“基地來存放設備和進行夜間休息，以便明早接着戰鬥”。抗議者希望本周一(11月18日)繼續封鎖行動，以“扼殺這衰退中的、全球主要金融中心之一的經濟”。

報道稱，而瑞士《晨報》(Le Matin)11月18日在報道《高校着火：警察回應‘動真格’》的同時，還描述了校內示威學生的鮮為人知的另一種狀態：“我很害怕。這裡沒有出口，我能做的只有戰鬥到底。”一位學生對媒體說。據該報報道，恐慌心理籠罩着數百名佔領校園的學生。法新社記者目擊到，抗議者試圖離開校園，但因為催淚彈的不時襲擊而被迫返回校園。

《爭取民主的人必須接受阻力，香港的示威者也是如此》，《新蘇黎世報》(NZZ)幾天前以此為題寫到爭取民主的代價：香港的抗議活動在一周內已致使兩人喪生，如果不想造成更多的死亡，不僅只是警察要剋制。

據報道，11月18日，另一瑞士法語區大報《日內瓦論壇報》(Tribune de Genève)則着重報道了“香港政府的‘面具禁戴令’被香港最高法院判定為非法”的新聞，並引用法院裁決摘要的內容：“該禁令對基本權利的限制超出了合理必要的範疇。”

早在10天前，《時報》便以《香港，在新冷戰的前線》為題表示，在中國領土上唯一保障言論自由和法制的地方，這場戰役引起了國際迴響。文中寫道：“柏林牆倒塌30年後的今天，香港成為‘自由世界’新的象徵。”在該報今日刊登的訪談中，受訪者廖亦武也不約而同地指出：“新的冷戰已經開始，香港是這場戰爭的交鋒點。“ 這位見證過天安門事件的中國流亡作家認為：”如果香港淪陷，西方價值觀也將隨之覆滅。” 

香港的局勢何去何從？對西方世界是否真會有如此之影響？瑞士資訊說將繼續就此報道瑞士的視角。

數周以來，因香港政府啟動《逃犯條例》修訂引發的逾百萬名香港市民兩度“反送中”遊行席捲國際報章頭條，亦成為瑞士媒體矚目的熱議話題。

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