約100“死硬派”堅持留守理大與警方抗爭到底

香港警察從17日晚開始包圍理工大學與校內的抗爭者的馬拉松對峙，仍在持續之中，根據之前已經離開校園的示威者估計，直至今日19日早上，相信有大約100人仍堅持留守理大，準備與警方抗衡到底。

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特首林鄭月娥今早表示，截止19日今早為止，已有大約600人離開理大校園，約200人是18歲以下，目前尚有100多人在理大校園內，有關方面正遊說他們離開。林鄭又不忘譴責“暴徒”利用理大的危險物品用作武器與警察抗爭。

校方高層包括校長滕錦光和校董林大輝深夜獲得警方准許進入自己的校園，探問以及勸退示威者，據NOW電視新聞報道，滕與林成功勸退並分批帶走逾百人離開理大校園，有部分示威者因傷勢嚴重需要人扶持，有人更需要帶上氧氣罩送院。

而民主派的教育界立法會議員葉建源與10多名中學校長隨後在凌晨時分左右，亦一同進入校園。葉建源早前於面書貼文指校長代表與警方經協商後，可安排18歲以下學生到特定地點，由校長陪同離開，警方不作拘捕，拍照及記錄身份證後可直接離開，但警方保留追究的可能，但18歲以上人士會立即拘捕。校長可陪同拘捕過程，律師會到登記地點協助。

在18日的衝突中，不少理大的示威者突破警察布下的“羅網”游繩攀牆得以逃脫，但更多被警方截住去路而被暴打，不少示威者還未帶上警車，已被打至頭破血流。在此同時，有成千上萬的人響應網上呼籲，從四方八面企圖進入理大範圍援助身心疲倦的示威者，但遭到警方阻截繼而爆發血腥衝突，其中彌敦道與佐敦道交界，更成為一片火海。

有部分示威者的父母，在連接理大與紅磡車站的行人高架橋上跪求警方不要把抓到的示威者動用私刑。

今天清晨4時，部分死硬派的抗爭者現身在理大面向紅磡的大門，經過與警方24小時的攻防戰後，他們大部分都已疲憊不堪。

據曾進入理大校園內部的傳媒報道，餘下留守理大的抗爭者匿藏在校園的運動場內，有些人還與一些未引爆的危險物品睡在一起。而校園外面，警方繼續包圍和進行收網。

示威者使用理大校園對抗政府已經差不多一個星期，期間他們阻塞校園附近的紅磡隧道，而這條本來是連接港九最繁忙的隧道，至今已經連續4日停止服務。

理大之前，上星期示威者與警察的衝突“戰場”是位於新界的中文大學。

香港近期爆發連串涉及校園抗爭事件，其中還包括浸會大學以及城市大學，部分起因是香港科技大學一名二年級學生周梓樂在一宗懷疑被警察隱瞞事實的離奇事件中死亡。11月3日，周同學在將軍澳一處停車場被發現離奇昏迷，送院搶救但5天之後仍回天乏術。警方在事發當晚曾在該區發射多枚催淚彈進行驅散及清場行動。在周同學昏迷後，警方在第一次記者會上否認事前曾進入過該處停車場，但之後有視頻證明警方在事發時確實曾在停車場進出，警方於是又舉行記者會，澄清的確曾進入停車場兩次，但否認與周的昏迷有關。