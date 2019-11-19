美國會遭促收緊尖端技術出口管制 指謹防中國

美國參議院民主黨領袖舒默和共和黨參議員科頓在一封信中敦促美國政府儘快出台相關規定，加大向中國出口先進技術的難度，因中國可以利用這些技術來增強軍力。有批評指美國商務部還錯過了在10月中旬之前制定保護電信供應鏈免受國家安全威脅的規定的最後期限。

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據華爾街日報今天報道說，美國參議院的一份新報告認為，美國聯邦機構未能充分應對一些由中國政府資助的項目所帶來的威脅，這些項目系統地利用美國的研究來強化中國自身的經濟和軍事實力。

據美國參議院常設調查委員會(Senate Permanent Subcommittee on Investigations)周一發布的一份報告，中國政府通過所謂的“人才計畫”向轉讓知識產權給中國的研究人員提供酬勞和資源（有時為非法），某些情況下會在美國境外設立影子實驗室，複製他們在美國的研究。該報告稱，相關參與者通常會被告知，要對美國當局隱瞞他們的參與情況。

該報道說，這份得到兩黨支持的報告指責了美國聯邦調查局(Federal Bureau Of Investigation, 簡稱FBI)以及為美國的研究提供資助的機構，包括美國國家衛生研究院。

據路透社報道，美國議員敦促政府收緊尖端技術出口管制，防止中國用於軍事。美國參議院民主黨領袖舒默和共和黨參議員科頓周一在一封信中敦促美國政府儘快出台相關規定，加大向中國出口先進技術的難度，因中國可以利用這些技術來增強軍力。

據路透社看到的這封信是寫給美國商務部長羅斯的。根據2018年通過的一項法案，商務部被責令起草加強尖端技術出口管制的規定。

為了啟動這一進程，美國商務部於2018年11月就如何最好地制定所謂的“新興技術規定”徵求公眾意見，這些規定可能涵蓋從人工智能到生物技術的所有領域。然而，一年過去了，商務部未提出任何規定的提案，也未就如何監管生產尖端產品所需的所謂“基礎技術”的出口徵求意見。

“我們理解評估尖端技術的技術挑戰，”舒默和科頓寫道，“但商務部必須迅速採取行動，制定圍繞這些技術的指導方針，防止它們被出口到我們的軍事競爭對手那裡。”

美國商務部沒有立即回應置評請求。

路透社說，美國商務部處於美中國技術大戰中的中心，由於遲遲未能採取措施阻礙中國的技術進步，外界對該機構的失望情緒日益高漲，這封信就是其中之一。

美國眾議院外交事務委員會資深成員、眾議員Michael McCaul上月致信羅斯，呼籲在制定這些規定方面加快行動速度，稱與此同時中國正在“衝刺前進”。

舒默和科頓在他們的信中寫道，在相關規定出台被延誤之際，中國正想方設法獲取美國的軍民兩用技術，即一些因具備部分無害應用而更容易獲取的技術，但這些技術可以用於戰爭和國防。

“這種‘軍民融合’的戰略令國會深感擔憂，因為它導致美國企業在不知情的情況下向我們的主要軍事競爭對手出口敏感技術，”他們在信中寫道，要求商務部提供有關規定製定工作的最新情況。

美國商務部還錯過了在10月中旬之前制定保護電信供應鏈免受國家安全威脅的規定的最後期限。

據報道說，商務部官員Eileen Albanese上月在一次活動上表示，正在評估電信供應鏈規定。她還說，商務部不久將完成制定新興技術規定的工作，並希望在年底前提出針對基礎技術的規定之前徵求公眾意見。