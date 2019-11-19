習近平中國夢夢碎香港？

習近平的復興中國夢被指中心思想是復興領土主權，但是在他領導的政權的恐嚇下，台灣愈走愈遠；而香港，一代人正在被北京政權培養成反叛者。有評論指出，習近平的中國復興夢，恐怕最後真的是一場大夢。

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香港理工大學示威者被拷上手銬出校門的場面不知在多大程度上會讓北京滿意？不少觀察家指出，強人習近平正在香港培養一代年輕的敵人，他們現在才十幾歲到二十歲，2047年香港主權完全移交中國時，他們正處在人生的巔峰，習近平要跟他們比拼時間？

香港今天的後果習近平責任重大。當年香港回歸中國時，港人雖有憂慮，但更多的是希望，他們願意參與建設，願意分享一個強大而美好的中國，為這個未來的一個自由寬容的中國儘力。然而，22年之後，香港完全變了。

香港眾志秘書長黃之峰監獄出來後說過一句話，北京把香港一代人培養成了異見份子；深通北京政情的末代港督彭定康，11月5日接受澳大利亞ABC廣播公司採訪時表示，香港回歸中國大陸22年了，中國政府在做什麼？他們的所作所為，實際上造就了一代爭取獨立的香港人。

北京靠劣勝優汰的政治體制提拔出來的政治官員，很難聽得進去他們不喜歡的獨立人士的冷靜分析，如果說這些話的人在中國大陸，他們會被扣上各種罪名拘押起來。北京的官員們顛倒黑白，把港人的反抗稱作外力介入，把示威者指為暴徒，但是為什麼這場運動過去了五個月，民意仍然站在示威者這邊？黨操縱官媒，官媒反過來矇騙中共，官媒的刻意扭曲，鋪天蓋地的假信息，外邊世界全都看到的真相偏偏中國大陸看不到，中共在自我製造的假象下面對的“暴徒”越來越多，習近平要求止暴制亂，縱容警察過度使用武力，結果越制越亂，越制越暴。

在中國以外的世界，確切地說，現在認為習近平正在做蠢事的人越來越多，許多分析與其為習近平處理香港問題的拙劣手法驚訝，不如說為他把一個巨大的中國領向何方擔憂。

英國『金融時報』發表評論員文章，直截了當地點明：“香港是習近平的失敗”。評論指出，從香港情勢來看，不僅中國國家主席習近平的對港政策令人質疑，甚至他的整體策略都有問題。習近平的主張是“實現中華民族偉大復興的中國夢”，而中心思想是復興領土主權，在香港之後，下一步就是台灣。“然而，如果北京連香港街頭都無法控制，那麼大陸能成功征服台灣的說詞就令人難以相信”

評論稱，香港目前情勢是習近平的夢魘，習近平想要復興中國強權，但中國部分領土卻陷入暴力的無政府狀態，大學校園成了戰場。示威者對警方投擲汽油彈。中國人民解放軍現身街頭，雖然目前僅協助清理路面，但在香港部署解放軍，可能讓香港陷入長期動亂狀態，如同1970年代北愛爾蘭的貝爾法斯特，或者1950年代的阿爾及利亞的阿爾及爾。

這場危機的確起因於香港政府推動修例，但是評論認為，習近平應該負起更大的責任，因為在他擔任領導人七年以來，中國變得更集權專制，成為香港一舉反撲北京的導火線。“香港人在恐懼中等待主權完全移交，而那個日子似乎並不太遠”。對於北京的恐懼如法讓數百萬人感受到統一的號召，他們反而越來越強調香港認同。評論指出，香港示威破壞的是“一個中國”這個共產黨愛國教育里的中心思想。

其實，對於習近平的專制統治，對中國言論自由越來越嚴厲的打壓，不少觀察人士早已有理性的分析。現在的問題是，香港人意識到習近平想要把他在中國大陸使用的一套搬到香港來。這不光光是中聯辦，港澳辦日復一日的口頭恐嚇，在反送中爆發以前已經發生了令人驚懼的恐怖事件，因為出版關於中南海內幕書籍，香港銅鑼灣書店五名店員遭中國公安秘密劫持；香港要求直選的雨傘運動失敗後，佔中領袖被審判，被拘押，已經當選的議員因為宣誓問題而被取消資格。

香港危機爆發非一日之寒，導致今天的結果，習近平也許不會想到，自己負有直接的責任。