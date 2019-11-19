聯合國人權機構關注香港理工大局勢望和平解決

聯合國周二呼籲香港當局“和平解決”警方包圍香港理工大學事件，並呼籲示威者放棄使用暴力。

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聯合國負責人權事務的專門機構“人權事務高級專員辦事處”周二通過發言人發表談話表示，關於香港理工大學目前的局勢，人權高專辦敦促當局盡一切努力緩和局勢，解決留在校內的人所面臨的明顯惡化的人道主義形勢，並促使事態得到和平解決。

人權高專辦對參加抗議的年輕人群體日益增加的暴力行為感到嚴重關切。它表示，這些年輕人顯然非常憤怒，心懷深深的不滿。

發言人科爾維爾（Rupert Colville）表示，絕大多數香港人一直在依法和平行使集會自由的權力 當局大體上尊重了這一權利的行使。因此，一些參與抗議的人訴諸極端暴力 包括針對警察的暴力 令人深感遺憾，不能得到贊成。人權高專辦呼籲所有參與抗議的人放棄並譴責使用暴力。

人權高專辦表示，在此關頭，它對香港暴力進一步升級的風險深感關切。因此，促請政府加強努力，讓社會各界，包括學生團體、商界、政治領袖、社區領袖及其他人士，共同進行真正包容的對話，以尋求和平解決大量香港市民所提出的不滿。

人權高專辦表示，對暴力行為的問責也至關重要 無論是對違法實施暴力行為的個人，還是對警察過度使用武力的指控。

人權高專辦表示，它隨時準備對香港政府通過對話和平解決危機的建設性努力提供建議和支持。