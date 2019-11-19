蔡英文今登記選總統 指中港壓力下求連任

在2020年台灣總統大選在即，代表民進黨爭取連任的蔡英文總統、與副手賴清德、國民黨參選人韓國瑜與張善政，以及親民黨參選人宋楚瑜和余湘，下午皆已完成登記。

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據星島日報今天報道說，台灣蔡英文登記參選，稱在港惡劣局勢及北京介入下參選，體現民主。

該報道說，在2020年台灣總統大選在即，代表民進黨爭取連任的蔡英文總統、與副手賴清德、國民黨參選人韓國瑜與張善政，以及親民黨參選人宋楚瑜和余湘，下午皆已完成登記。候選人可以透過政黨推薦或連署方式向中選會申請登記。

由於本屆無人完成連署，依法握有總統大選門票、可推薦總統候選人的政黨，包括民主進步黨、中國國民黨、親民黨、時代力量等4個政黨。

報道稱，代表民進黨參選、尋求連任的蔡英文總統，正式宣布與賴清德搭檔參選，展現團結氣勢，兩人穿着黑色套裝現身，支持者手持標語高喊“英德勝利、贏得勝利、2020台灣要贏”等口號。據蔡英文表示，在香港情勢惡化與北京積極介入台灣選舉下，參選是要體現兩個重要的價值，讓世界理解台灣是民主社會，政黨可以自由競爭，保障各項人權，人民可以以自由意志選舉總統。

報道指，台灣中選會表定登記參選時間為11月18日至22日，預定將在12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單，12月9日抽籤決定號次，12月13日正式公告總統、副總統選舉候選人名單。