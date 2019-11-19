雅虎與“連我”合夥 欲擺脫中美IT霸位

雅虎日本母公司Z控股和“連我”（LINE）公司18日就經營合並達成協議。兩家公司擁有的國內用戶總計超過1億人。此舉旨在攜手提供電商、社交網站（SNS）和金融等服務。合並後將以亞洲為起點進軍海外，與美國谷歌等被稱為“平台公司”的世界大型IT企業分庭抗禮。上述兩家公司正式簽約儀式不久將舉行。“連我”2012年12月12日正式登陸中國。2014年7月1日起，“連我”在中國地區訪問不暢，疑似被屏蔽。

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據共同社今天報道稱，雅虎日本和LINE合並旨在對抗美中IT巨頭。該報道說，決定合並的背景原因是除了美國企業外，還有阿里巴巴集團和騰訊控股等中國IT企業的存在。在東京都內召開記者會的Z控股社長川邊健太郎表示，通過與LINE的經營合並，“將打造”僅次於美中的“第三極”。LINE社長出澤剛介紹稱：“資金和數據向強的企業彙集。對世界的技術巨頭有了危機感。”

據出澤稱“首先將在亞洲發展”，表示擬把泰國和台灣等LINE已經進軍的地區作為立足點。川邊表示“想呼籲全日本展開協作”，暗示也將與其他IT企業合作。

該報道說，合並計畫在明年10月前完成。Z控股將維持上市。除川邊外，出澤也將共同就任Z控股的首席執行官（CEO）。

報道稱，通過活用LINE的通信應用軟件（APP），有望將客戶吸引至雅虎開展的電商領域。此外還考慮將雙方的智能手機結算功能實現合作，擴大可使用的商鋪範圍，而川邊就具體措施僅表示“將在合並後考慮”。

據川邊透露，軟銀母公司軟銀集團董事長兼社長孫正義也贊同合並。

據中國百度百科說，連我（Line）是韓國NHN公司旗下跨多平台的免費通訊軟件（包括PC、Mac、iOS、Android、Windows Phone、BlackBerry）。在全球超過42個國家下載排名第一，全球用戶突破4億。2012年12月12日正式登陸中國。2014年7月1日起，連我在中國地區訪問不暢，疑似被屏蔽。