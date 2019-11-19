香港理大示威者嘗試脫逃 多人遭警方壓制

香港理工大學周二深夜仍有少數示威者留守。稍早義務急救員撤離時，10多名示威者趁機逃脫，但有多人遭警方制伏。警方稱，近800人和平離開理大接受調查。

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昨晚10時後，陸續有救護員陪同示威者，從正門離開理工大學校園，有人需要上擔架床，幾十名急救人員跟隨其後，防暴警員為他們登記個人資料。期間一批示威者從理大校園，逃出至康莊道，但被防暴警察發現，多人被制服。

據《中央社》綜合香港電台和香港01報導，留守理大的20名義務急救員周二晚間舉行記者會，表示他們是基於人道主義進入理大提供醫療服務。由於留守人數減少，加上救援物資不足，他們宣布完成救援工作，決定離開校園。

周二晚間10時30分，20名義務急救員在立法會議員葉建源陪同下離開理大，並接受警方搜查。期間，有10多名示威者想趁機突破封鎖線逃跑，多人遭到警方制伏，並被反綁套上束帶。

據法新社現場記者稱，周二有20多名示威者曾嘗試離開校園，但隨即被防暴警察發現，用強光照射追捕，現場並傳出多起防暴槍響，示威者折返跑回校園。其中一名17歲名叫Issac的學生向記者表示，“如果我被判暴動，將被判監10年。但如果我停止抗爭，我的一生都將在‘監獄’中度過”。

另據香港警方周二表示，截至周二晚11時，共有近800人和平離開理大，接受警方調查。

警方說，其中近300人未滿18歲。警方強調，以和平方式及靈活彈性兩大原則解決事件，呼籲仍留在理大的人和平有秩序地離開，並承諾他們必定受到公平對待。

