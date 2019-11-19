香港警察逮捕日本人 留學生紛紛回國

在香港大學生和警察的衝突中，一名日本人遭香港警方逮捕。據悉，遭逮捕的日本人為日本東京農業大學三年級學生，21歲的井田光。目前，香港警察已經逮捕了佔據大學的約400人，井田光為觀光去日本，是在大學周圍遭逮捕的。

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日本官房長官菅義偉在19日的記者會見中談及香港警察與示威者的衝突時指出：從重視自由開放的“一國兩制”的日本的立場來看，現狀並非如此。

菅義偉指出：將在國際會議等場合，切實向中國方面進言：希望通過對話解決問題。

有關遭逮捕的日本人井田光的狀況，菅義偉指出：現已確認，17日，在香港理工大學附近，一名20多歲的日本人被現地當局拘留，沒有受傷，健康狀況良好。

菅義偉指出：日本駐香港總領事館職員18日已經會見了這名日本人，包括和家屬聯絡等，政府將提供力所能及的職員。

據悉，目前香港中文大學本學期課程已經中止，在香港中文大學留學的日本留學生大部分已經回國。有些日本留學生反應：現在警方與學生之間對立激烈，催淚彈的煙霧在寢室中瀰漫，學生們有的準備燃燒瓶等進行反擊，校園裡完全像戰場一樣。香港中文大學已向留學生們發出通知：要求他們在15日午後10時之前離開學生宿舍。

其他的大學也有很多處於難以上課的狀態，日本留學生相繼歸國。