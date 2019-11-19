驚聞香港泛民大老支聯會主席何俊仁遇襲受傷

前香港民主黨主席、現任香港支聯會主席何俊仁今晚7時許在天後地鐵站遭數名黑衣人跟蹤，隨後被持棍圍毆受傷，目前正在律敦治醫院分流站接受治療，遇襲原因目前不明。67歲的何俊仁遭棒襲，引發關注。何俊仁過往多次遭到暴力襲擊受傷。

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據中央社今天報道說，香港民主黨前主席何俊仁遇襲受傷。報道引述港媒消息，前香港民主黨主席、現任香港支聯會主席何俊仁今晚7時許在天後地鐵站遭數名黑衣人跟蹤，隨後被持棍圍毆受傷，目前正在律敦治醫院分流站接受治療，遇襲原因目前不明。

67歲的何俊仁出身律師，是香港泛民主派大老之一，目前擔任聲援六四民主運動的香港支聯會主席。

報道綜合香港01、蘋果日報等港媒消息，何俊仁今晚獨自下班搭乘港鐵到天後站，發現被數名黑衣人尾隨，離站後遭他們持棍追打，背部及頭部受傷，頭部更淌血，其後自行前往就醫，傷勢不算嚴重，意識仍清醒。

據報道稱，警方已派員前往醫院了解案情，多名泛民派議員也到場關切致意。

該報道稱，這不是何俊仁首度遇襲，2006年8月20日，他出席一個遊行活動後，在中環中航大廈麥當勞內遇襲，被多名歹徒亂棍襲擊達3分鐘而遭受重傷。

同年10月，警方逮捕涉案嫌犯，被告當時聲稱因申請公屋及綜援等問題向何尋求協助，但未獲處理，因此僱人行兇，但審理法官不採納被告的辯解，認為本案有幕後黑手。最後4名被告被判監禁4年8個月。