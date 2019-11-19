鷹派“二檔頭”鄧炳強今宣誓任警隊“一哥”血腥鎮壓料不變

從六月起負責鎮壓示威活動的香港警方第二把手鄧炳強，今將頂替退休的警務處長盧偉聰成為香港警察“一哥”。他的鐵腕手段可從這幾天他親自壓陣處理理工大學“圍城”戰術而可見端倪，換言之，他的雙手與今日下台的盧偉聰同樣佔滿了年輕人的鮮血。現年54歲的鄧炳強在接受南華早報的訪問時，對外界就警察暴力的批評，對來自自由民主國家的譴責，完全拒絕接受，他還自誇香港警隊仍然是“亞洲最好”的。

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至於盧偉聰，則成為香港175年以來，第一位沒有任何歡送儀式而悄然下台的退休“大檔頭”。而他的評價，亦毫不令人意外是親疏有別，親北京親建制人士例如立法會議員張華峰對他讚賞不已，認為香港的犯罪率連續12年下跌，他居功至偉。但民主黨的立法會保安事務委員會副主席凃謹申則認為在盧的統領下，警察成為香港的“土皇帝”，“每當看見不順眼的人就打”。民主派認為現年58歲的盧偉聰是香港迄今最差的“一哥”。

從今日起統領3.1萬個警察的鄧炳強接受訪問時，否認警察使用過分武力，又不滿市民對示威者的暴力“視而不見”。在鄧炳強的壓陣下，包括美國德國等西方國家，因為香港警隊使用過分暴力而停止向香港出售群眾控制的裝備和儀器，因此香港警察目前使用的催淚彈等裝備，皆由挺警最力的祖國源源不絕支援，而每枚國產催淚彈的售價，根據此間傳媒透露，是港幣500元。日前警察圍攻中文大學校園時，一個晚上就用了超過2000枚催淚彈。

鄧說：“如果人人一早出來譴責暴力，社會經過五個月之後就不會像今天這般，我們需要社會的譴責，暴徒（rioters）的反省加上我們的恰當的戰術，才能結束這場動亂。”

鄧炳強從6月以來，就被委任擔綱鎮壓示威活動的警方行動，行動別號為“Tiderider”。在這個行動下，警隊前線人員的行為越形亢奮甚至不受控制，但他們不但沒有因為西方國家以及人權組織日漸嚴厲的批評而有所收斂，反而得到大陸黨媒幾乎是日日的褒揚，此外，警員下班還可以獲得分配武器如伸縮警棍和胡椒噴末，成為全天候的鎮壓工具，將香港變成一個“警察國家”，甚至還屢次傳出警察打死人的消息。

從6月至今香港警隊在鄧炳強的指揮下，逮捕了接近4500人，年紀最輕的只有11歲，而這張成績表顯然也是他獲得北京肯定而順利接替盧偉聰的原因。

對於西方國家的譴責，鄧炳強說：“我完全不同意我們的警察失控和使用過分武力，我們使用武力只因為面對暴力，我們很多同僚也被虐打襲擊，他們拔槍只是保護自己，不是鎮壓群眾。”

11月11日，警方與一群在港島西灣河設置路障阻礙交通的示威者發生衝突，一名21歲的示威者，雙手完全沒有任何武器，當時的姿態相信只想營救一名與警察糾纏的示威者，但在毫無警告下，該名警察竟然近距離向21歲青年開槍，而且前後全部開了三槍實彈，21歲青年登時倒地，事後證明其腎部受到嚴重槍傷。