中國修訂2018年國民生產總值數 或微升超標

中國國務院第四次全國經濟普查領導小組辦公室副主任、國家統計局副局長李曉超周三表示，中國將依規對2018年及歷史的GDP數據進行修訂；按照目前的工作安排，近日將公布2018年GDP數據的修訂結果。路透社說，中國2018年四個季度GDP同比增速逐季走低，全年增長6.6%。

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據路透社今天報道說，中國近日公布2018年GDP修訂結果，國家統計局說，地區GDP統一核算明年實施。

中國國務院第四次全國經濟普查領導小組辦公室副主任、國家統計局副局長李曉超周三表示，中國將依規對2018年及歷史的GDP數據進行修訂。據他在國新辦發布會上並稱，目前看，地區生產總值統一核算改革的各項準備工作已經就緒，即將在明年初正式實施。

據李曉超稱，“目前，全國經濟普查工作已圓滿完成，並為GDP核算提供了範圍全面、內容豐富的基礎數據。國家統計局將依據經濟普查數據和相關部門資料按照第四次全國經濟普查年度GDP核算方法對2018年GDP初步核算數進行修訂。”

據李曉超表示，國內生產總值(GDP)核算要堅持兩個原則，一是核算方法，二是數據來源，如果說以上兩個方面發生變化，就要對GDP進行修訂。而且，根據現行國民經濟核算制度，中國的年度GDP要進行兩次核算，第一次是初步核算，每年年初都要公布上一年的GDP；第二次是對GDP的最終核實，每年年底都要對上一年初步核算數進行修訂。當遇到經濟普查年份時，還要根據經濟普查提供的更為全面和詳實的數據對當年GDP初步核算數進行修訂。

據該報道說，中國2018年四個季度GDP同比增速逐季走低，全年增長6.6%。而2019年在內外需疲軟的背景下，中國季度GDP增速繼續放緩，三季度超預期降至6%的紀錄低點；今年前三季度則為同比增長6.2%。

至於地區生產總值的統一核算工作，李曉超表示，這也就是把過去GDP分級核算改為全國統一核算。過去每級核算每級的，即全國的GDP由國家統計局核算，各省級GDP數據由各省級統計局核算。改革後省級GDP都要由國家統計局統一核算。李曉超表示，“目前看，地區生產總值統一核算改革的各項準備工作已經就緒，即將在明年初正式實施。也就是說，明年大家所看到的全國GDP和各地GDP是我們統一核算出來的結果。”