中國呈第二強經濟體 獲援助貸款利息漲

據亞洲開發銀行11月19日發布消息稱，將提高面向中國等中高收入國家的貸款利率。提高幅度為0.2～0.3％。鑒於中國已成為世界第2大經濟體，收入水平提高，將要求中國承擔相應的負擔。關於對中國的貸款利率，世界銀行已決定提高，亞開行也明確了加以調整的方針。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道，亞開行將提高對中國貸款利率。

亞洲開發銀行（簡稱亞開行、ADB）11月19日發布消息稱，將提高面向中國等中高收入國家的貸款利率。提高幅度為0.2～0.3％。

新的利率體系將自2021年1月起適用。面向包括中國在內的“中等偏上收入國家”的利率方面，將根據期間比此前提高0.2～0.3％。被列入與中國相同集團的國家只有哈薩克斯坦和馬來西亞，但馬來西亞現在沒有貸款。

據該報道說，作為支援的國家和地區，亞開行將人均國民總收入在6975美元以下定為標準之一。中國2018年的人均國民總收入已超過9千美元，但亞開行針對特定領域認為仍需要提供支援，一直維持用於環保和老年人醫療的貸款。

已成為經濟大國的中國通過自身主導的“亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）”等，正在擴大對新興市場國家的貸款。中國作為資金的提供者，正在亞洲和非洲提高存在感，在此背景下，在加入亞開行的發達國家之間，出現了認為應調整對中國優惠措施的聲音。

據該報道稱，5月，在斐濟召開的亞開行大會上，日本財務相麻生太郎設想到中國，敦促高收入國家不再成為“借款方”。亞開行總裁中尾武彥當時透露，正在討論利率的提高。

亞開行將提高對中國的利率，另一方面，仍將維持特定領域的對中國貸款。亞開行高管表示“將提供貸款，但希望中國承擔相應的利率，在財政方面作出貢獻”。世界銀行也在2018年增資之際決定提高對中國等高收入國家的利率。

該報道指亞開行2018年與中國簽署的貸款協議總額為26億美元。雖然呈減少趨勢，但依然佔整體的12％，僅次於最大借款方印度。