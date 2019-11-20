中方年購500億美元農產品? 特朗普或全部取消貿易戰關稅

中美貿易談判圍繞關稅醞釀新的協議。美國方面透露，如果美國總統特朗普接受了北京有關取消加征關稅的要求，這可能變成一項更巨大的協議。北京還希望特朗普取消9月1日起對約1,250億美元中國輸美商品徵收的15%關稅，並減免更早對2,500億美元工業和消費品徵收的25%關稅。更早時特朗普在10月宣稱中國每年將採購400-500億美元的美國農產品；為了達到這一目標，他可能寧願取消美國自貿易戰於2018年開打以來加征的所有關稅。特朗普昨天表示，中國“將必須達成一份我喜歡的協議。如果他們做不到，那就拉倒。”特朗普說的拉倒被指將課加更高關稅。

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據路透社報道，取消關稅要求推倒原先算計，中美第一階段協議或大幅膨脹。美國與中國的“第一階段”貿易協議原本應該只是一項範圍有限的協議，讓兩國領導人能夠各自宣告取得勝利的同時，又能安撫金融市場。但熟悉談判的消息人士稱，如果美國總統特朗普接受了北京有關取消加征關稅的要求，這可能變成一項更巨大的協議。

報道引述中國商務部本月表示，取消加征關稅是達成協議重要條件。中國的要求令美國官員懷疑己方要求的交換條件是否足夠。美國的要求包括，中國加大美國農產品購買、承諾改善對中國金融服務業准入以及承諾保護知識產權。

兩位知悉談判情況的消息人士表示，特朗普已經決定，除了取消定於12月15日對大約1,560億美元中國消費品加征關稅，如果還要取消已加征的關稅，中國方面需要做出更大讓步。

據美國企業研究院(AEI)研究中國的學者史劍道(Derek Scissors)說，“特朗普想要的是與中國達成更大協議這一選項。比10月宣布的小協議要大，”史劍道表示，特朗普是否同意取消已加征的關稅主要取決於，他是否認為會對他連任有利。一些白宮顧問可能希望看到中國同意進行大規模且具體的農產品採購，同時美國仍維持已加征的關稅，作為未來談判的籌碼。

該報道說，這將幫助特朗普的農業帶選區，同時令他能在競選中維持“對中國強硬”的立場。這一立場能吸引俄亥俄、密西根和賓夕法尼亞等關鍵州的選民。但北京卻避免就特定時間範圍內的具體農產品購買規模做出承諾，而是希望視供需情況來決定採購情況。

北京還希望特朗普取消9月1日起對約1,250億美元中國輸美商品徵收的15%關稅，並減免更早對2,500億美元工業和消費品徵收的25%關稅。一位華盛頓的貿易專家稱，特朗普在10月宣稱中國每年將採購400-500億美元的美國農產品；為了達到這一目標，他可能寧願取消美國自貿易戰於2018年開打以來加征的所有關稅。

另一位聽取了有關上周末貿易問題通話簡報的人士稱，特朗普和美國貿易代表萊特希澤承認，對特朗普而言，作出如此重大的讓步，只為了達成一份“沒營養”的貿易協議，而不涉及知識產權保護與技術轉讓問題，並不怎麼畫算。

據白宮顧問稱，對任何協議來說，特朗普都是美國一方的最終決策人，而他尚未就任何具體條款作出承諾。

報道稱，特朗普周二表示，中國“將必須達成一份我喜歡的協議。如果他們做不到，那就拉倒。”特朗普與中國國務院副總理劉鶴在10月會面並舉行新聞發布會後，外界曾認為，“第一階段”貿易協議可在幾周內完成。但貿易專家指出，現在看來，可能要推到明年才能達成第一階段協議。