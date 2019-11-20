北京回應英方關注鄭文傑控刑求：不接受交涉

英國駐香港總領館僱員鄭文傑8月間遭深圳警方以嫖娼罪拘留，他近日告訴媒體當時曾遭刑求，英國周三為此召見中國駐英大使進行交涉，北京立即回應指中方不會接受所謂的交涉。

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中國外交部周三下午舉行例行記者會，有媒體針對此事尋求中方的回應。

外交部發言人耿爽表示，這起案件不是外交問題，目前並不掌握英方召見中國駐英國大使一事，需要進一步了解、核實，他表示，“英方向中國駐英大使提出交涉、表達關切是不會被接受的”。

耿爽說，中國駐英大使反而會向英方提出交涉，“對英方近來在涉港問題上的一系列錯誤言行表達中方的強烈憤慨和堅決反對”。

耿爽還說，深圳羅湖公安機關8月時已經通報鄭文傑違法案。鄭文傑是因違反“中華人民共和國治安管理處罰法”，遭深圳警方處以行政拘留15天的處罰。

他表示，鄭文傑遭行政拘留期間，公安機關依法保障了鄭文傑的各項合法權益，鄭文傑也對違法事實供認不諱。

據外媒報導，鄭文傑在事隔3個月後首度發聲否認罪名，並指在中國大陸遭到刑求，逼他認罪嫖娼，以及被要求供出香港“反送中”人士名單。

另據《中央社》消息，英國駐香港總領事館前職員鄭文傑指控中國當局先前拘留他並嚴刑逼供的消息傳出後，中國網友涌到深圳市公安局羅湖分局的官方微博，要求警方公布鄭文傑涉嫖影片，作為反擊。

一名中國網友留言稱：“英領館僱員在外網大肆抹黑中國，造成了惡劣影響。強烈要求羅湖警方公布執法視頻，維護祖國形象”。還有網友向警方喊話：“香港嫖娼哪位翻供了，說你們逼供，視頻不要藏着了”。

外媒專訪鄭文傑的剪輯影片，也開始在中國網絡廣為傳播，其中以鄭文傑被記者追問到底有沒有嫖妓的片段最為“熱門”。