北京或尷尬 傳朱鎔基孫女參加理工大示威抵抗被特別救出

根據NOW電視新聞視頻，曾鈺成離開理大時，一名紅衣女孩與他步出校園，有傳聞指該女孩是中共高幹親戚。2019年11月18日。

中共前總理朱鎔基的孫女朱媛有可能也在理工大學？有在場者表示，香港前立法會主席曾鈺成星期一晚上進到理工校園，就問有沒有一位叫朱媛的，在找到朱媛後，曾鈺成和陪他一起前往的男子，即安排朱媛戴上口罩和墨鏡，急步離開校園。據港媒報道，曾鈺成否認上述消息。消息沒有提及朱媛是否也被港警登記並以暴動罪拘捕並起訴。

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據世界日報報道，傳前立法會主席進香港理工大學，營救朱鎔基孫女。

設址在美國的世界日報說，中共前總理朱鎔基的孫女朱媛有可能也在理工大學？有在場者昨天表示，香港前立法會主席曾鈺成星期一晚上進到理工校園，就問有沒有一位叫朱媛的，在找到朱媛後，曾鈺成和陪他一起前往的男子，即安排朱媛戴上口罩和墨鏡，急步離開校園。

據該報道稱，香港理工大學被警方包圍，原來警方聲稱準備圍個十天八天，留守學生和示威者拚命突圍也不投降。但星期一晚峰迴路轉，幾個關鍵人物帶出大批示威者離開校園。所謂關鍵人物，是前立法會主席曾鈺成、理工大學校董會主席林大輝、香港大學法律學院首席講師張達明。他們星期一晚出現在理工大學外，並獲警方准許進入校園與學生和示威者談判，然後開始領着一批批示威者離開。

報道指當曾鈺成等人出現在理工外時，在場記者不敢相信他們可以過警方封鎖線及談判，記者說警察會向他們放催淚彈，曾鈺成當時豪氣地跟記者說，“你跟我走看看”。

據該報道說，當一批批學生獲准離開校園後，傳出一種說法，即曾鈺成進理工是受命，帶走一名女學生朱媛，而校內示威者和校外記者相信，朱媛就是前中國總理朱鎔基的孫女。

據知情人士說，朱媛確有其人，但不是香港理工大學在讀生，而是以交流計畫在理工大學的交流生，目前是香港理工大學建設及環境學院土木及環境工程學系研究生，但其家境和身世，香港校方也不了解。