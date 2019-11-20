中國抗議美參院通過香港人權法案 但僅召見美使館內務官員聽訓

中國官方今天對美國參議院19日審議通過“香港人權與民主法案”表達不滿。中國外交部副部長馬朝旭召見美國駐中國大使館內務官員威廉柯蘭至部內提出不滿與抗議。法新社說，中國威脅對美國採取報復。中國官方說，對美國提出的抗議是莊重與嚴肅的。外界猜測中國外交部何故沒有召見美國大使提出抗議。美國“香港人權與民主法案”咎待總統特朗普批准方能生效。

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中國官方抗議美國參議院19日審議通過“香港人權與民主法案”均以干涉中國內政為基調，強調香港是中國主權並是中國內政，中國抗議美國干涉中國內政。據東森新聞今天報道說，美國參議院當地時間19日，通過《香港人權與民主法案》，待總統特朗普簽署同意後立案，引發中方反彈。中國外交部發言人耿爽今天上午回應，強調“香港是中國的香港”，香港事務純屬中國內政。“我們正告美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免引火燒身、自食苦果。”

根據美國參議院通過的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），要求美國政府與國務卿提交年度報導，針對香港是否能在中國政府管轄下，保持足夠的自治程度並持續其特殊的貿易地位。目前，參議院版本將和眾議院版本協調整合，提交給總統特朗普，決定是否簽署通過或否決法案，目前特朗普還未針對此事表態。

該報道說，對於美方對香港事務的舉動，中國外交部發言人耿爽指出，該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。）

東森新聞報道說，就美國參議院通過《香港人權與民主法案》，香港政府稍早回應，對於美方的決定表示“極度遺憾”，認為不僅沒必要，更沒有理據，恐怕會損害香港和美國雙方的關係和利益。