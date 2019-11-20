德國5G驚傳或決心排斥華為

德國或裁定排除華為建設德國5G。消息指德國今後兩年內，亞洲部件的佔比將變為零。" 據信德國電信核心網絡中正在使用的華為部件將被逐步替換。據德國電信透露："美國生產的元器件也將被更換掉，並以新部件取而代之。"德國電信表示，這一步驟是正常的元器件更新。"每隔三到五年，我們都會更換網絡配件。"

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據德國之聲今天報道指有媒體透露：德國電信將不再使用華為設備。由於中國移動通信設備商華為的安全風險問題引發無休無止的討論，德國電信決定，兩年之內將全部華為部件替換出其核心網絡。

該報道說，默克爾黨派議員反對華為參與5G擴建。鑒於是否讓華為參與德國5G移動網絡擴建計畫引發的爭議，德國聯盟黨一個更大的議員小組計畫提交一份提案，要求排除中國電信設備供應商華為參與德國的網絡擴建。

該報道說，周三，德國《經濟周刊》援引德國電信集團（Deutsche Telekom)管理層的消息發布獨家報道稱，"今後兩年內，亞洲部件的佔比將變為零。"德國電信核心網絡中正在使用的華為部件將被逐步替換。

據德國電信稱："美國生產的元器件也將被更換掉，並以新部件取而代之。"德國電信表示，這一步驟是正常的元器件更新。"每隔三到五年，我們都會更換網絡配件。"與此同時，作為對美方華為禁令的回應，德國電信也對其採購政策進行了驚人的調整。例如，今後德國電信將會直接購買數據庫供應商甲骨文公司的產品，而不再向華為購買包括甲骨文組件在內的全套方案。

報道引述德國電信公司強調，採購政策的變化，絕不是為了繞開美國禁令，因為這些部件並不會被轉賣給華為。

報道引據德國電信的一名內部人士稱："我們將不再購買成套方案，而是會購買單獨組件。"由於美國企業面臨不得向華為出售信息技術設備相關部件的禁令，德國電信希望通過改變採購策略確保獲取上述部件的渠道。