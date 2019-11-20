曾鈺成否認朱媛是前總理孫女 有澄清竟指朱鎔基無孫女

香港前立法會主席曾鈺成日前進入理大校園帶走一名女學生，港媒與網絡盛傳是中國大陸前總理朱鎔基的孫女，曾鈺成已正式否認。中國時報引述消息指出，朱鎔基沒有孫女，只有一外孫女，且姓氏不同，已畢業多年，目前人在北京。香港媒體關於曾鈺成成功引帶學生出校自首事件引發爭議。另有消息報道稱，“朱媛”真身年逾30，消息還稱已涉暴動被捕。

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據中國時報今天報道說，曾鈺成進理大接走女學生，否認為陸前總理朱鎔基孫女。

該報道說，香港昨日傳聞大陸前國務院總理朱鎔基的孫女朱媛可能受困在理工大學內，前往理工大學接走一名女學生的香港前立法會主席曾鈺成說，他應某位家長的請託前往理工大學帶走名為朱媛的女學生，這位女學生並非朱鎔基孫女，也非什麼達官貴人的女兒，但為保障當事人，他不會透露更多資料。港媒則指出，朱鎔基並無孫女，其外孫女不同姓，亦已畢業多年，目前人在北京。

據該報道稱，過去數日香港理大示威者受困校園內引起國際注意，在示威者陸續離開校園後，網絡盛傳前香港立法會主席曾鈺成在18日晚間進入校園詢問一位叫朱媛的女學生，經人協助尋獲後，曾鈺成與同行一名男子為女學生戴上口罩與墨鏡隨即離開校園。事後媒體與網絡傳出這位女學生是前大陸總理朱鎔基的孫女，曾鈺成後來回復媒體查詢時表示，他接到一名家長求助，因此到理大協助被困人士離開。他特別澄清，網傳受助的當事人，並不是前國務院總理朱鎔基的任何親人，亦非任何達官貴人的子女，為了保障當事人，他不會透露更多資料。

報道引據香港媒體另引述知情人士說，朱媛確有其人，但不是香港理工大學在讀生，而是與理工大學交流計畫下的交流學生，目前是以交流研究生身份在理工大學環境工程學系，但其家境和身世，香港校方也不了解。

該報道引據《香港01》引述消息人士稱，此事件中的主角“朱媛”，籍貫廣東，在香港出生，年約30餘歲，而因為她年屆18歲以上，事後亦已涉嫌“參與暴動”被警方逮捕。媒體亦報導指出，朱鎔基育有一對子女，但無孫女，其子朱雲來至今膝下無兒，因此所謂孫女已非事實。朱鎔基女兒朱燕來曾在香港中國銀行工作，育有一名女兒，但這隻算外孫女，且姓氏不同，已畢業數年，目前身在北京。

另有消息報道稱，“朱媛”真身年逾30，消息還稱已涉暴動被捕。