津巴布韋忽略中國巨額援助惹怒北京

津巴布韋政府公布了外國援助數字，中國沒想到遠遠落在美國和英國之後。北京周二指責津巴布韋低估了它向這個國家提供的巨額援助。

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津巴布韋財長上周四向該國國會提交預算報告，這位財長表示，中國從元月到九月之間，向津巴布韋提供了360萬美元援助。

這一數字比起同一時期美國向津巴布韋提供的5千萬美元，英國提供的四千一百萬美元，就少得有點可憐。

這一比較，讓北京生氣。中國駐津巴布韋大使立即向媒體發出一則很不合乎常理的公告，來修正津巴布韋財政部長所說的數字。

這則文告說，津巴布韋方面提出的數字與現實區別太大。“根據我們的數字，中國向津巴布韋在2019年元月至九月期間提供的雙邊援助達到一億三千六百八十萬美元”。

大使館的文告毫不客氣：“我們的大使希望津巴布韋政府相關部門公布雙邊援助的正確數字，在他們的預算報告中能反映出真實的情況”。

此舉給津巴布韋政府當頭澆了一頭冷水，津巴布韋新聞部發推說，“正在就核算程序核查，以達致一個共同的立場”。

中國目前是非洲的第一大貿易合作國，去年，北京承諾向非洲大陸提供高達600億美元的“無條件”援款。

大部分時間，中國在非洲從事包括公路、鐵路、港口等重要的基礎建設，並不要求對方提供相應的財政保障。但是中國大規模地、深度開發非洲大陸豐富的礦產和石油資源。

中國在津巴布韋的存在十分明顯，自從已故前總統穆加貝領導下津巴布韋因人權問題而遭到西方制裁以來，津巴布韋經常去北京求援。中國也視穆加貝為中國人民的老朋友。

但是，這個國家二十年來一直處於災難性的金融和經濟危機之中。超級通貨膨脹去年開始再度席捲該國，經常斷電，麵粉、燃料、藥品奇缺，不幸的是，嚴酷的大旱使該國面臨生存考驗。