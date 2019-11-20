港高法能否判違憲吵翻天 北京或觀動向

香港高等法院前天裁定，政府引用緊急情況規例條例所訂立的禁蒙面法違反基本法，警方立即暫停執行，引發北京各種渠道雷霆。香港高法是否有權判裁涉及憲法法律，引發爭議不休。前香港終審法院首席法官李國能說，倘若中國人大常委會法工委認為香港法院無權裁定本地法律與基本法不符而無效，將令人感到驚訝及憂慮。香港基本法委員但稱：香港法院無權決定法律無效。據美國學者孔傑榮認為，北京表態是為測試輿論風向，若反彈強烈，人大也許不會釋法推翻裁決。

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據中央社今天報道，香港前終審法院首席法官稱：港法院可判法令違反基本法。前香港終審法院首席法官李國能說，倘若中國人大常委會法工委認為香港法院無權裁定本地法律與基本法不符而無效，將令人感到驚訝及憂慮。

中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會（法工委）19日指出，香港法院無權判斷特別行政區法律是否違憲，李國能發表聲明，作出以上回應。該報道綜合本地媒體的消息指，李國能說，自從1997年主權轉移以來，香港法院一直擁有相關權力，同時也完全接受人大常委會對香港具有約束力的解釋，人大常委會在1999年及以後的釋法，都沒有作出其他建議。

據李國能說，希望這並非法工委的原意，李國能又指人大常委會只可在特殊情況就基本法作出解釋，同時應該避免在法庭頒下判決後才作出詮釋，否則在觀感上，將對香港司法獨立帶來負面影響。

中央社報道，香港基本法委員會副主任譚惠珠今天說，中國人大對基本法有最高及完整的解釋權，港方可以解釋基本法任何條例，但憲法上無權宣布法律無效。

香港高等法院前天裁定，政府引用緊急情況規例條例所訂立的禁蒙面法違反基本法。

中國人大常委會法制工作委員會隨即批評高院的判決，表明香港法律是否符合基本法，只能由人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出。

該報道說，曾參與制定基本法和長期在基本法委員會工作的譚惠珠早上在電台節目上說，在高度自治範圍下，例如涉及行政權，基本法給予香港對於基本法任何條例都有解釋權，但憲法上要宣布法律無效的權力並非在港，人大常委會有最高及完整的解釋權。

據譚惠珠進一步指出，在高度自治範圍內，香港可處理司法複核案件，但無權宣布法例無效。對於這起案件如何發展，譚惠珠說，目前視乎政府是否提出上訴，北京中央現時無事可做，但人大隨時有權提出意見。對於人大法工委表明立場，她形容北京中央是要發出警告，但並非向香港法院施壓，而是要交代清楚哪些屬中央或地方的權力，提醒不能逾越。

中央社今天報道，香港高院裁決禁蒙面法立法方式違憲後，中國全國人大常委會指其他機關無權決定。美國學者孔傑榮認為，北京表態是為測試輿論風向，若反彈強烈，人大也許不會釋法推翻裁決。

紐約大學法學院教授孔傑榮（Jerome Cohen）今天在部落格撰文指出，這項裁決充分展現香港司法體系基於法治的優越性，並彰顯何謂“依法治理”，與中國治理模式迥然不同。

據孔傑榮寫道，中國的法院以侵犯言論自由為由，宣告政府先前頒布的規定無效，幾乎是不可能的事。此外，中國的法院根本無權審理任何憲法議題，“與台灣大法官會議近年積極保護政治與公民權利相比，簡直天差地遠”。

據孔傑榮認為，北京當局由中國全國人大常委會法工委發言人發表聲明，用意可能只是測試香港等地的反應。如果由新華社或其他中國媒體表態，風險可能低一些，但這份聲明正式許多，似乎預告人大常委會將出手宣告香港高院判決失效。

據孔傑榮表示，中國全國人大常委會若這麼做，肯定會引發眾怒，這份聲明可能是要外界做好心理準備，以期減輕後續衝擊。

孔傑榮說，聲明最後提到中國全國人大常委會法工委“正在研究一些全國人大代表提出的有關意見和建議”，可能代表人大常委會正在商議，但外界對這份聲明的反應如果夠強烈，或許能避免人大常委會第6度解釋基本法、推翻香港高院裁決。

據中央社說，1997年香港主權移交以來，中國全國人大常委會曾先後5次對香港基本法作出解釋。其中，第2次關於香港政治制度改革和特首普選，以及第5次關於香港立法會宣誓風波的釋法，均是由全國人大常委會主動提出。