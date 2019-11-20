理工大遭封鎖 紐時指抗議者父母上前呼"不要殺我的孩子"

據紐約時報今天報道說，香港一位母親在防暴警察面前跪下，懇求他們釋放她的女兒。另一位兒子被困的母親，在他拚命越過警戒線逃出來前，做出煲湯的鼓舞承諾。一位父親從遠處看到了已經好幾天沒見面的兒子：他正被銬上手銬帶走。隨着警方本周封鎖香港理工大學，將1000多名抗議者圍困在內，捲入香港這場危機的一個新群體挺身而出：抗議者的父母。他們的聲音充滿恐懼，也帶有悲傷和憤怒，這是對校園僵持局面採取妥協做法的人性化呼聲。最新的消息說，仍有數十名學生堅持留在學校抗爭。

廣告 繼續瀏覽後續

據紐約時報今天報道稱理工大遭封鎖，香港學生抗議者父母走上“前線”要求"不要殺我的孩子"。

截至周二，仍有一小群約十幾名抗議者留在校園裡。這些父母的故事，為人們提供了這場以頑固觀點為特徵的政治鬥爭中理解和態度改變的例子。一些家長說，親身體驗了警方戰術，讓他們更加同情孩子的選擇。

“要不是我女兒在裡面，我不會站在離前線這麼近的地方，”43歲的室內設計師山姆·何(Sam Ho)說。他17歲的女兒曾告訴他妻子，周日要回學校（簡稱“理大”）還書。不久後，他們與她失去了網上聯絡。她沒有告訴父母，還書後，她還在校園裡參加了一個支持和平的祈禱會。

周日，抗議者在一座通往校園的過街天橋上縱火，導致校園附近一條主要隧道的交通中斷，之後，警方封鎖了校園的各出口。警方的做法有效地將抗議者困在了裡面，讓他們要麼想方設法逃出，要麼被戴上手銬帶走。這種做法也引起香港其他地方的示威者與警察的暴力衝突，示威者試圖把被困的人救出來。

紐約時報說，一些家長在接觸到前線後，改變了對抗議者向警察投擲汽油彈的想法。“以前，我想知道抗議者，或那些看似抗議者的人，是否做了一些越界的事情。但現在我對他們為什麼要使用這種手法有了更深的理解，”何先生補充說，他最擔心的是警察會踢打他女兒。校園外一些逮捕行動的視頻片段顯示，警察毆打被拘留的學生。

周日夜間，心急如焚的何先生與其他三名家長一起，嘗試了一次瘋狂的救援行動。他們試圖翻過高高的鐵絲網進入校園，但其中一人被警察發射的豆袋彈擊中跌入灌木叢之後，他們放棄了這一嘗試。

與警方行動的近距離接觸改變了何先生對抗議者投擲汽油彈的看法。據何先生說，“他們扔燃燒瓶主要是為了不讓警方靠得太近。”

該報道說，何先生與數百名家長（許多人的孩子在裡面）一起在警戒線附近靜坐，他們戴着口罩，舉着寫有“救救孩子，不要殺我們的孩子”、“他們是上帝的孩子！放了他們！”字樣的硬紙板。許多人說，他們來這裡只是為了能與校園裡的孩子們離得更近，校園就在幾百米遠的地方。

在周二舉行的一個新聞發布會上，這些父母向香港當局發出懇切請求，對已在香港政治僵局中成為正常的激烈爭論發出質疑。

該報道說，一些人批評當局把所有留在校園裡的人稱為“暴徒”的做法。幾個月來，香港警方和政府，以及中國大陸的官方新聞媒體，一直把“暴徒”一詞用在抗議者身上，不管他們是和平的還是暴力的。



“為什麼裡面所有的學生都被指控犯暴亂罪，不管他們的角色如何？這是什麼邏輯？”50歲的倉庫工人陳楚（Chu Chan，音）說。她兒子一直留在校園裡，因為他擔心可能被指控暴亂罪，該罪名最高可判10年監禁。直到周二下午，他仍在校園裡。

陳女士說，兒子正在學習如何成為一名社工，他很關心他人。“當我得知他在理大裡面時，我全身都在發抖，”陳女士說。“我開始責怪他，但後來我想，他在裡面可能覺得比我更無助。我不能責備他。”

紐約時報說，對父母來說，孩子可能坐牢只是他們擔心的一個原因。在長達數天的僵持中，食物供應不足，手機信號時斷時續，水的供應最終也被切斷。

周日晚，警方警告，他們可能會對抗議者使用實彈。裡面的學生說，食物和供應不足，在急救人員被逮捕後，他們失去了醫療條件。在周一早上的一次警方突襲中，建築物周圍響起了爆炸聲和槍聲。

後來，學生們企圖逃出校園。有的學生從橋上沿着繩索爬下來，跳到等待在那裡的摩托車後座上。還有的人試圖冒着催淚瓦斯的濃煙，衝破武裝防暴警察的警戒線，但失敗了。幾十名試圖通過校園下水道突圍獲得自由的人，因身體不適而折返，目前仍在學校里。

據參與救援的人說，至少有200名抗議者成功地逃出了校園。在試圖從下水道出逃失敗後，大約有70人被送往醫院，接受體溫過低和頭暈癥狀的治療。



該報道稱，警方說，總共逮捕和登記了1100人。警方登記的是未成年的中學生，他們在周二清晨獲准離開理大校園。何先生的女兒就在其中。

周二晚些時候，民主派立法會議員許智峯帶着大部分仍在校園的學生，從裡面和平地走出來，讓警方逮捕。到晚上時，只剩下十幾名學生仍在校園內。

父母的擔心在這場大量使用家庭類比的運動中引起了共鳴。讓抗議者快速躲避警察、開車送抗議者往返於城市各處的志願者司機常常被稱為“家長”，他們稱自己的行動是“接孩子”。雖然由家人組成的支持網絡在街頭衝突中並不明顯，但他們為抗議者（其中許多是年輕的學生）提供食物、水和防毒面具等物資。

據紐約時報說，不過，抗議活動也引發了家庭糾紛。51歲的女商人伊娃·劉(Eva Lau)說，雖然她參加了和平的遊行，但她不同意22歲的兒子參加演化為暴力和破壞的抗議活動。周日晚，隨着抗議者和警察在理大的激烈衝突升級，她兒子說想去參加學校里的和平祈禱會。她說，當自己試圖勸阻他時，兒子對她說，“如果每個人都像你這樣想，就沒人再會去抗議了。”

劉女士的老家在中國大陸的湖南省，她於20世紀80年代初來到香港。劉女士說，她曾對香港政治光譜的兩個極端都持懷疑態度，但已逐漸開始支持民主派了。她還講述了自己最近與警方的一次遭遇。當她在一個夜晚，從一條發生衝突的街道走過時，警察把手電筒的強光射向了她，這個做法讓她對警察大喊道：“我過去非常尊重你們，但現在我有親身經歷的理由讓我不再尊重你們。”

據紐約時報說引述劉女士說，至於兒子，她希望他能學會，有對抗不公正的更好方法。儘管如此，她說，她也在考慮重新加入到抗議活動中去。劉女士說，“我反對一切暴力，包括來自孩子們的暴力，”她說。“但現在我可以看到，他們是在採取試圖抵抗政府的戰略。”