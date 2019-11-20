紮克伯格遇麻煩夾在美國會人權批評與中國僱員愛國怒火中

臉書公司近日傳出中國籍員工與公司高層關係緊張，原因是創辦人暨執行長紮克伯格對進軍中國市場態度消極，並且出言批判中國的思想審查。紮克伯格多年努力進入中國市場都不得其門。紮克伯格夾在美國國會對臉書人權立場批評以及大量中國僱員不滿臉書背離中國之中。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合新聞網今天報道指玻璃心，祖克柏批評思想審查導致臉書中國籍員工反彈。

據矽谷媒體《The Information》稍早報道，過去一年來，臉書公司高層與其龐大的中國籍僱員社群之間的緊張關係節節上升，因為紮克伯格放棄了讓公司回到中國的努力，反而對中國更加堤防。該公司的許多新中國籍員工是從中國大陸聘用的，這些人毫無保留地支持中國政府。

該報道說，紮克伯格上個月在喬治城(Georgetown)發表與言論自由主題相關的演說時，批判快速成長的中國短視頻app抖音(TikTok)，表示它對包括美國在內的政治抗爭進行審查。一群中國籍的臉書員工在公司內部討論小組抱怨，公司的管理階層對中國有偏見。

過去幾個月以來，中國籍員工對臉書公司“反華偏見”的抱怨與對工作條件的不滿重疊在一起。9月下旬，一名中國籍員工從臉書總部的一棟建築物上跳下後，情緒變得更加激化。幾天後，臉書員工和當地居民等數十人聚集在公司總部周邊，紀念這位中國籍同事，並抗議該公司對事件後果的處理。當地新聞網站上的一張照片顯示，人們舉著標語，上面寫着“我們應得知真相”。另一張標語牌上則為“倒贊”。員工抱怨說，管理層不允許對此事件進行公開討論，包括公司的工作文化是否導致這起自殺事件。

據報道指出，臉書公司過去一年來採取了許多措施，被中國籍員工解釋為對中國政府的敵視。去年，臉書邀請台灣總統蔡英文參加該公司在台北贊助舉行的活動，以促進台灣的經濟和電子商務產業。台灣總統蔡英文與臉書亞太區副總裁Dan Neary合影留念，並發表講話強調台灣與臉書的緊密聯繫。一些中國籍員工在內部群組中說，這次會議使台灣的自主權主張合法化，並損害了臉書進入中國的機會。

據報道稱，紮克伯格的公開評論也對中國變得更加批判。他曾在今年3月表示，臉書公司絕不會在有侵犯人權記錄的國家/地區存放數據，而上個月，他表示，臉書從未與中國當局就如何不受審查而運營其服務達成協議。

據報道說，臉書公司大股東米爾納(Yuri Milner)今年前往香港，會晤的對象包含主張落實雙普選的立法會議員楊岳橋。中國籍員工在內部群組抱怨，說這次的會面可以被視為使民主示威者的自主權主張合法化。

近年來，臉書公司聘用的中國籍員工日益增加，其中絕大多數是軟件工程師、數據分析師和研究人員。公司內部群組Chinese@FB有6千多個使用者。隨着中國的經濟、科技與政治實力壯大，中國民族主義者的聲浪也跟着大起來。

據報道指出，近來谷歌(Google)、亞馬遜( Amazo)等公司都面臨員工因性別不平等、職場性騷擾等問題而群起抗議的現象。但臉書公司的問題更麻煩，紮克伯格一邊得安撫內部中國籍員工，一面也得面對外界特別是華府的批評。如果對中國籍員工過分讓步，等於親手將槍砲彈藥交給華府各單位，回過頭來受到更嚴厲的檢驗。