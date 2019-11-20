美國參議院一致通過『香港人權與民主法案』

在香港陷入巨大危機情勢下，備受各界關注的『香港人權與民主法案』美國當地時間11月19日在參議院獲得全體一致通過。該法案一旦頒布，將對香港的經濟地位，香港的民主人權狀況每年進行審查，將對破壞香港自治的香港及中國大陸高官進行制裁。

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參議員們還通過了禁止向香港警方出售催淚彈，橡膠子彈，以及幫助警方鎮壓民眾的其他裝備。十月中旬，美國眾議院通過同一法案時，北京曾表示憤怒和抗議。

參議院與眾議院通過的『香港人權與民主法案』有微弱的差別，兩院將在協調整合後，再進行一次最後的表決，隨後，這一法案將交由總統特朗普簽署，總統一旦簽署，就成為正式的法令。按照這一法案，美國國會每年將對香港特殊的經濟地位進行審查，並對破壞香港民主及自治的中國高官及其所有相關人員進行制裁。

來自佛羅里達州的共和黨參議員魯比奧在院會發言時說，“今天，美國參議院向那些為他們長期珍視的自由而抗爭的香港人傳遞了一個明確的信息：我們聽到了你們的聲音，我們持續與你們站在一起，北京破壞你們的自治，我們不會袖手旁觀，”他還說，“這項法案的通過是重要的一步，將追究中國和香港政府官員侵蝕香港自治和侵犯人權的行為。”

參議院外交委員會二號人物、民主黨參議員梅嫩德斯表示：“香港目前的局勢已瀕臨失控點，希望這項法案成為數百萬計的人一劑強心針，他們一直在耐心等待美國可以再次成為他們的燈塔，在他們捍衛自己的基本權利和自治的努力中，與他們團結在一起。香港政府必須採取適當措施，緩和目前的局勢，滿足香港人民的追求民主的願望，包括針對警方執法暴力問題成立獨立調查委員會。這項法案清楚表明，美國將堅定且毫不含糊地支持香港人民合理的訴求渴望。”

參議院外交委員會主席，共和黨人里施則在法案通過後表示，“這是為鉗制中共及這個政權破壞香港自治所邁出去的重要一步，美國參議院支持香港人民。”

共和黨參議員斯科特是香港“反送中”抗議爆發後第一位訪問香港的美國議員。他在發言時展示了30年前一名男子在北京隻身攔擋坦克車隊與當今香港抗議者以雨傘抵抗警隊的兩幅大照片。他表示：“習總書記試圖成為主宰世界的強國。現在是香港。接下來是台灣。共產黨中國相信，要讓自己更強大，其它熱愛自由的國家必須更弱小。隨着共產黨中國變得越來越咄咄逼人，我們必須問自己：這是不是下一個天安門廣場？”