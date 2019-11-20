豬肉荒壓 第一塊人造肉在南京問世

中國豬肉因非洲豬瘟危機壓力與日俱增之際，據中國國家肉品中心前日透露，中國第一塊人造培養肉在南京農業大學“國家肉品質量安全控制工程技術中心”誕生。這塊人造培養肉是研究團隊使用第六代豬肌肉幹細胞，經過20天的培養後生成，重量為5公克。

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據東森新聞今天報道稱，中國首塊“人造培養肉”南京誕生，培養20天擴增到5公克，是由動物幹細胞擴增成的人造肉 。

該報道綜合陸媒消息，南京農業大學教授周光宏率領研究團隊，成功製造出全國首塊由動物幹細胞擴增、培養出的人造肉，這樣的結果對相關領域而言，可以說取得了一個裡程碑式的突破。

據了解，周光宏曾任南京農業大學校長，現在是南京農業大學教授，兼任中國農學會副會長及中國食品科技學會副會長。他在2017年當選國際標準化組織（ISO）“肉禽魚蛋及其製品”委員會主席，2018年當選國際食品科學院院士（IAFoST Fellow）和美國食品工程院院士（IFT Fellow），主要研究項目為肉品加工與品質安全控制。

該報道說，目前人造肉的培養方式主要有兩種，一種是從豆類、小麥等高蛋白植物中提取蛋白，再透過加熱、冷卻、加壓等加工，將植物蛋白排列成肉類纖維結構，製成和肉類口感類似的素肉；第二種則是從動物身體內提取幹細胞，將幹細胞放置於特定容器中，加入血清培養而成。

消息沒有提及該人造肉發明何時投入批量生產。