路透社：美中可能推遲到明年才簽署貿易協議

美中可能不會在明年年初之前達成第一階段貿易協議。路透社援引貿易專家及接近白宮人士周二透露，美中推遲達成貿易協議的主因是北京施壓要求美方更廣泛降低關稅，而特朗普政府也提出更多要求反制。

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路透社報導，美國總統特朗普周三在白宮向記者表示，“我們會繼續和中國會談。中國希望達成協議”。特朗普說，“問題是，我是否要達成協議？因為我喜歡目前的狀況。”特朗普沒有多作說明。

特朗普和美國財政部長姆努欽在10月11日的記者會上表示，美中雙方可能需要5周時間，才能達成初步協議。

到目前超過5周時間後，貿易專家與曾就美中貿易談判獲得簡報的人士告訴路透社，貿易協議仍然“遙不可及”，而且談判可能更加困難。

其中一位消息人士說，特朗普和美國貿易代表萊特西澤都承認，如果降低關稅以促成協議，卻沒能解決知識產權和技術轉讓等核心議題，這項協議不會被認為對美國是項好協議。

而北京官員此前曾暗示，中國國家主席習近平和特朗普可能在12月初簽署協議。有些專家表示，下一個要觀察的日期是12月15日，當天美國對價值約1560億美元中國商品加征關稅的措施即將開始生效，其中包括年底假期季節的禮物，例如電子產品和聖誕節裝飾用品。

曾任特朗普政府顧問的惠頓表示：“如果會談真的進行順利，屆時將會暫停加征關稅。如若不然，美國會執行加征關稅，這場比賽就將延長到明年。”

消息稱，美中貿易談判舉步維艱，也由於白宮內部對應該如何對付中國仍有歧見，而特朗普仍有可能在最後一刻否決任何達成的協議。

特朗普此前在內閣會議放話說：“中國得要達成我喜歡的協議。如果我們不能和中國達成協議，我就要把關稅加得更高。”