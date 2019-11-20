顯北京仍挺香港 阿里巴巴持9988吉號港股二次上市

阿里巴巴定於11月26日正式上市，並希望募資129億美元。儘管香港發生持續近6個月、日益暴力的政治動蕩，阿里巴巴仍決定繼續上市，這代表北京方面傳遞的支持香港作為國際金融中心地位的訊息。阿里巴巴5年前在紐約首次上市，募得250億美元，創下全球最大的首次公開發行(IPO)。瑞信和中國國有投行中金公司是該交易的聯席保薦人。

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據英國金融時報今天報道說，阿里巴巴二次上市有望募資129億美元。阿里巴巴已向機構投資者提供指引，將以每股176港元的價格發行股票。這略低於其美國存托憑證周二的收盤價。這筆交易將成為今年全球最大的股權募資。

報道引據三名知情人士透露，這家中國科技集團已向機構投資者提供指引，它將以每股176港元（合22.48美元）的價格發行股票。這較阿里巴巴在紐約上市的美國存托憑證(ADR)周二的收盤價低2.9%。這些股票將於11月26日在香港掛牌交易，證券代號為9988，這在中國文化中是吉利的數字。

該報道稱，按照這個價格，這筆交易將募資880億港元（合113億美元）。如果投資銀行家選擇行使“綠鞋”選擇權，向投資者超額發售15%的股份，則有望募資129億美元。幫助阿里巴巴上市的銀行家上周表示，他們希望募資至多134億美元。其中一名知情人士表示，由於亞洲的主權財富基金和機構投資者興趣濃厚，投資者的需求達到發行量的數倍。

據阿里巴巴已表示，其在香港發行的新股將完全可以與其美國存托憑證兌換，換股比例為每1份美國存托憑證兌換8股普通股。

報道引據分析師表示，儘管香港發生持續近6個月、日益暴力的政治動蕩，阿里巴巴仍決定繼續上市，這代表北京方面傳遞的支持香港作為國際金融中心地位的訊息。此次上市還可能提振香港交易所(HKEx)的收益。由於港交所收取的上市費下降，最近港交所的利潤出現3年來最大降幅。

報道稱，阿里巴巴此前表示，計畫將募資所得用於擴張其在線消費服務平台，包括送餐集團餓了么(Ele.me)、在線旅遊門戶網站飛豬(Fliggy)和數字媒體平台優酷(Youku)。阿里巴巴還將加大對機器學習和雲計算技術的投入。在最近的一個季度，阿里巴巴營收增長40%，凈利潤增長了兩倍，超過了分析師此前的預測。

據報道，阿里巴巴5年前在紐約首次上市，募得250億美元，創下全球最大的首次公開發行(IPO)。阿里巴巴尋求利用上周年度購物盛會“雙十一”活動後的積極勢頭，該購物節創下380億美元的購物金額紀錄。

金融時報說，該集團6月提交上市申請時，最初計畫募資至多200億美元，但隨後因香港的政治動蕩而擱置。不過，儘管其規模有所縮減，這筆交易仍將輕鬆超過優步(Uber)於5月在紐約募得的80億美元和百威英博(Anheuser-Busch InBev)亞太部門9月在香港募得的50億美元。

瑞信(Credit Suisse)和中國國有投行中金公司(CICC)是該交易的聯席保薦人。