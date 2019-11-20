香港建制派學招發動群眾清路障 未見轟轟烈烈

香港百計市民響應建制派發起的紅隧清理路障活動，約下午3時半在紅磡體育館集合。至約4時半市民兵分多路，據明報記者跟着市民由體育館經紅鸞道到紅磡海濱長廊一帶清理路障。有市民掃地面的沙石、搬運鐵欄、石磚等。唯港薈外有防暴警戒備，並有工人及鏟車，未知是否會參與清路障。

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據明報今天報道，建制派號召，百計市民紅磡清路障。

網上有人號召今日（20日）在紅磡清除路障，政府亦安排外判商在尖沙嘴一帶清理街道。下午3時許，警員封鎖漆鹹道南與加連威老道交界部分行車線，戴口罩的清潔工掃地。漆鹹道南有兩部水車洗街，雖然沒有刺鼻氣味，但附近不少市民都在咳嗽。

據報道稱，近4時，在歷史博物館附近的70多歲清潔工余婆婆只戴普通即棄口罩，並沒有防護裝備。她表示，自今早6時半開工，在科學館及歷史博物館外圍掃地，“初時以為自己咳是自己問題，自己身體差”，後來見到不少行人途經附近都會咳嗽，她猜想是否有催淚彈殘留路上，她掃起樹葉時翻起了催淚彈殘留物，所以她掃地一陣子，就要走小路旁“吹吹風唞唞氣”。

報道引述香港保安局長李家超今早見傳媒時表示，警方今日將會控制並重開理工大學周邊道路的交通，配合不同部門清理路障，致力重新控制紅隧天橋，開通紅隧的交通。