中國抗議不濟事 香港人權與民主法案走出國會只待特朗普簽署

美國眾議院神速表決通過24小時前通過的參院版『香港人權與民主法案』，從而這一法案已完成美國國會表決程序，只等送交特朗普總統簽署，即可施行。就在幾個小時前，中國外交部還要求“立即採取措施阻止該案成法”。

廣告 繼續瀏覽後續

周二，美國參議院無異議一致通過『香港人權與民主法案』，更早些時候，眾議院也一致通過了這一法案，但參議院版本與眾議院版本有微小差別，因此必須經過兩院協商整合後，再進行最後一次表決。眾議院為了加快立法進程，讓法案以最快的速度走出國會，決定完全採用參院版法案，剛剛對參院版法案表決，417票贊成，只有1票反對，高票通過。

『香港人權與民主法案』的內容包括，美國國務卿每年向國會提交報告，審議香港是否享有足夠的自治從而獲得曾幫助香港發展成為全球金融中心的特惠地位，包括獨立關稅區地位，該法案授權美國總統每年通過凍結資產，簽證限制，制裁侵害香港人權的包括香港及中國大陸高官在內的所有人士。

美國參議院昨天一致通過『香港人權與民主法案』後，北京十分憤怒，中國外交部駐香港代表召見美國駐港總領事，指責美國此舉“冒天下之大不韙”，“粗暴干涉香港事務和中國內政。”譴責美國有關政客“支持黑衣暴徒違法行兇”。

中國外交部更在20日上午在官網發表耿爽談話，耿爽稱：“我們正告美方認清形勢，立即採取措施阻止該案成法”

中國官方在19日參院通過法案後密集地強勢表態反對。中國全國人大、政協，港澳辦等五大部門先後發了七個聲明，指責美國國會插手香港事務，干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。官媒形容這是“七箭齊發”。

這位官方代表使用傳統表述，任何外來威脅都嚇不倒14億中國人民。有網民評述，“中國當局封鎖消息，官媒歪曲香港事件真相，政府官員信口代表14億中國人民，膽子也忒大了點。”

中國官媒央視網稱：“新聞聯播12連發批美干涉中國內政，香港是中國的香港。”文章聲稱：“如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，任何‘反中亂港’行為必將付出代價!”

香港特區政府20日也對美國參院通過『香港人權與民主法案』表示“極度遺憾”，指責“外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務”。

分析人士指出，美國參議院無異議通過香港法案，之前眾議院也是一致通過，現在眾議院為了火速完成國會程序，通過參院版『香港人權與民主法案』，這在美國立法史上也並不多見。可見遏制中共對民主自由的壓制，已經成為美國兩黨的共識。

美國參議院少數派領袖舒默在參院通過『香港人權與民主法案』直指中國國家主席習近平，批評其打壓香港人和新疆人的自由，他表示，習近平這樣做是註定要失敗的。

美國國會針對香港人權和民主的立法已經完成，一下步就將送交特朗普總統簽署。美國中國問題專家布蘭切特認為：假設特朗普簽署法案，這意味着北京會需要對使用暴力鎮壓香港負上更大代價，同時意味着在香港議題上，美國將會採取更強而有力的行動。