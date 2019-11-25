中國外交部召見美國駐華大使 就涉港法案提出嚴正交涉

自北京方面消息，中國外交部副部長鄭澤光在周一召見了美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Edward Branstad），就美國國會參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》提出嚴正交涉和強烈抗議，並敦促美方立即糾正錯誤，停止插手香港事務、干涉中國內政。

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鄭澤光指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。他稱，美國會上述法案公然干涉中國內政，並罔顧事實、指鹿為馬，縱容和支持“反中亂港”勢力的暴力犯罪行為，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

鄭澤光強調，中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。任何搞亂香港、破壞香港穩定繁榮的圖謀都絕不可能得逞。他稱，中方強烈敦促美方認清形勢，立即糾正錯誤，阻止上述涉港法案成為法律，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行。否則，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

美國眾議院率先口頭一致通過《香港人權與民主法案》，參議院其後全票通過法案另一版本，眾議院隨後表決參議院版本，獲除1張反對票外，417票贊成的大比數通過。隨後，美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）介紹稱，在簽署法案後已經送交總統特朗普（Donald Trump）。暫時未知特朗普是否會簽署該法案。他在上周五接受早間節目《福克斯與朋友們》專訪時稱，雖然對香港的抗議者表示支持，但也說中國國家主席習近平是“我的朋友”。他並自誇說，“要不是因為我，香港早就完蛋了，用不了14分鐘，”

對於特朗普這一併不明確地表態，參議院少數派領袖，民主黨人舒默(Chuck Schumer)強調，國會通過的相關法案代表的是美國人民的意志，並稱“對曾承諾要對中國採取強硬態度的人來說，特朗普總統可靠地遵從習近平的做法更是令人困惑。”此外，共和黨籍參議員克魯茲還指出，“如果總統否決這部法案，國會有足夠的票數推翻他的否決”。